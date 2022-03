Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Auf der Suche nach jungen Talenten: Rutronik auf mehreren Firmenkontaktmessen vertreten

Ispringen (ots)

Das Karriereteam der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH war seit Beginn der Pandemie auf virtuellen Messen und Informationsveranstaltungen zu Gast. Trotz der räumlichen Distanz suchten sie dort den Kontakt zu jungen, interessierten Berufseinsteigern. Im Frühjahr 2022 soll das gegenseitige Kennenlernen endlich wieder in Präsenz stattfinden, aber auch ein virtueller Talk mit interessierten Studierenden ist geplant.

Meet-Master und After Work Sessions der Hochschule Pforzheim

Die Hochschule Pforzheim und die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH verbindet seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Zahlreiche Studierende der HS Pforzheim starteten ihre berufliche Karriere bereits bei Rutronik und gehören seitdem zum Team. Auf mehreren Veranstaltungen der Hochschule bekommen nun weitere Nachwuchskräfte die Chance, Rutronik näher kennenzulernen und gemeinsam den nächsten Karriereschritt zu wagen.

Die Veranstaltungsreihe begann am 14. März mit dem Meet-Master der Hochschule Pforzheim. Zwei Vertretende von Rutronik führten vor Ort mit ausgewählten Master-Studierenden aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre sowie Technik und Gestaltung persönliche Gespräche. Interessierte Nachwuchskräfte konnten sich vorab über die Karriereplattform JOBS & MORE der HS Pforzheim für ein Kennenlerngespräch anmelden. Mit den Wunschkandidaten der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH wurden dann Termine vereinbart. Die Gespräche verliefen äußerst vielversprechend, denn die Studierenden waren sehr gut vorbereitet und zeigten großes Interesse an Rutronik. Hervorzuheben ist außerdem die gesamte Organisation, die gewährleistete, dass trotz coronabedingter Hygiene-Maßnahmen ein reibungsloser Ablauf erzielt werden konnte. Auf den Career Afterwork Events der Hochschule Pforzheim vom 07. April bis zum 17. Mai ist Rutronik ebenfalls vertreten. Das Unternehmen nimmt an jeweils einem Termin der verschiedenen Fachbereiche teil. Am 07. April startet das Event mit Studierenden aus dem Bereich Marketing und Kommunikation. In Kleingruppen mit bis zu sechs Studierenden findet der intensive Austausch mit den Fach- und Führungskräften von morgen statt. Am 11. April folgen die Bereiche Entwicklung und IT, am 12. Mai wird das Event mit den Studierenden aus Vertrieb, Einkauf, Logistik und HR fortgeführt. Den Abschluss bilden die Fachrichtungen Finanzen, Controlling, Steuern und Recht am 17. Mai.

Zusätzlich präsentiert sich Rutronik auf der Firmenkontaktmesse X-Day am 02. Juni auf dem Campus der Hochschule Pforzheim. Die Messe wird von der studentischen Initiative "Campus X" organisiert und bietet vielfältige Möglichkeiten, um erste Kontakte zu knüpfen. Rutronik lädt herzlich zu einem Besuch ein und beantwortet gerne alle Fragen zu Praktikumsplätzen, Werkstudierendentätigkeiten oder die Möglichkeit, eine Bachelor- und Masterarbeit im Unternehmen zu schreiben. Auch bei Fragen zum Direkteinstieg steht Rutronik zur Verfügung.

Einladung zum virtuellen Gespräch auf der Digital Career Talk Online Messe

Rutronik ist in diesem Jahr nicht nur auf mehreren Messen vor Ort vertreten, sondern nimmt ebenfalls an dem Digital Career Talk am 22. März teil. Die virtuelle Kontaktmesse ermöglicht die gezielte Ansprache von Studierenden aus den Bereichen Vertrieb, Einkauf, Logistik und HR. Interessierten Studierenden wird empfohlen, sich rechtzeitig anzumelden. Nach einer gemeinsamen Begrüßung finden wechselnde, etwa 20-minütige Gruppengespräche statt, in denen die Nachwuchstalente Einblicke in die verschiedenen Unternehmen erhalten. Danach können die Studierenden in koordinierten Einzelgesprächen weitere Informationen über Rutronik als Arbeitgeber erfragen.

Rutronik freut sich schon jetzt auf den persönlichen Austausch mit den jungen Nachwuchstalenten und lädt alle Interessierten herzlich ein, bei einem virtuellen Gespräch oder einer Präsenzveranstaltung vorbeizuschauen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, um allen Studierenden einen interessanten Einblick zu ermöglichen.

Über Rutronik:

