Sky Deutschland

Oscar®-Preisträgerin Julianne Moore spielt die Hauptrolle in der Sky Original und AMC-Serie "Mary & George"

Unterföhring (ots)

Achtteilige Sky Original und AMC Networks Miniserie

Kreiert von CD Moore

Nach der wahren und außergewöhnlichen Geschichte über Mary Villiers

Academy Award® und BAFTA® Gewinnerin Julianne Moore als Mary Villiers

Voraussichtlich 2023 auf dem Streamingdienst WOW und bei Sky

Die Oscar® und BAFTA® preisgekrönte Schauspielerin Julianne Moore ("Still Alice - Mein Leben ohne Gestern") übernimmt die Hauptrolle in der neuen Dramaserie "Mary & George", eine Sky Original und AMC Networks Prioduktion. Die fesselnde achtteilige Miniserie basiert auf der wahren Geschichte von Mary Villiers (Moore), die ihren schönen Sohn George dazu brachte, König James I. zu verführen und dessen einflussreicher Geliebter zu werden. Mit unverfrorenen Intrigen entwickelten sich die aus einfachsten Verhältnissen stammenden Villiers zum reichsten und einflussreichsten Mutter-Sohn-Gespann, das England je gesehen hatte. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2023 beginnen und Ende nächsten Jahres ausgestrahlt werden.

"Mary & George" wird von Hera Pictures in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Das Drehbuch kommt von dem gefeierten Dramatiker DC Moore ("Killing Eve", "Temple") und ist inspiriert von dem Sachbuch "The King's Assassin" von Benjamin Woolley. Der Hauptregisseur ist Oliver Hermanus, der preisgekrönte Regisseur von "Moffie" und "Living", die mit großem Erfolg in Sundance, Venedig, Telluride, Toronto und London gezeigt werden.

Julianne Moore, Oscar® und BAFTA® preisgekrönt für ihre Rolle in "Sill Alice - Mein Leben ohne Gestern"), und die erste Amerikanerin die in Cannes , Berlin und Venedig ausgezeichnet wurde, war zuletzt im August Jury-Vorsitzende beim Film Festival in Venedig.

Julianne Moore: "Mary Villiers war eine Frau, die durch ihr eigenes Handeln zu einer mächtigen und einflussreichen Figur im jakobinischen London aufstieg. Es ist eine gewaltige, aber auch aufregende Herausforderung, sie auf der Leinwand zum Leben zu erwecken."

Liza Marshall, Ausführende Produzentin für Hera Pictures: "Die unglaubliche Julianne Moore ist unsere Traumbesetzung für Mary - eine Frau, die von ihren Zeitgenossen verdammt wurde, aber immer die klügste Person im Raum war. Unbeugsame Frauen wie Mary sind zu oft aus der Geschichte herausgeschrieben worden, aber mit DC Moores brillanten Drehbüchern und Oliver Hermanus' Regie werden rufen wir ihre außergewöhnliche Geschichte in einer einzigartigen, unübersehbare Serie zurück."

DC Moore, Autor & ausführender Produzent:"Seit ich das erste Mal von Mary Villiers Leben gelesen habe - und darüber, was sie gemeinsam mit ihrem Sohn George erreicht hat - war ich besessen davon, diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Zwischen King James oft ignorierter Liebe und Lust zu Männern, Marys außergewöhnlichem Aufstieg als Frau in einer Männerwelt und Georges (vielen, vielen) sexuellen und politischen Eroberungen, ist dies eine zutiefst reiche und bisher noch nicht auf der Leinwand erzählte Geschichte über zwei 'Bürgerliche', die alles, was sie wollten, erobert haben."

Meghan Lyvers, Director of Original Drama, UK at Sky Studios: "Mary Villiers ist eine der faszinierendsten, komplexesten und außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der britischen Geschichte, und wir können es kaum erwarten, Julianne Moore in dieser Rolle zu sehen, um Marys Geschichte einem neuen Publikum auf der ganzen Welt nahe zu bringen. Wir freuen uns sehr, mit Oliver Hermanus, DC Moore, Liza Marshall und dem Team von Hera Pictures zusammenzuarbeiten, um diese Serie zu realisieren, mit der wir erneut ein Zeichen über unsere Ambitionen für Sky Original Serien setzen."

Dan McDermott, President of Original Programming AMC Networks und AMC Studios: "Eine faszinierende, gerissene und geniale Figur wie Mary Villers passt genau zu den kultigen Charakteren von AMC Networks. Wir freuen uns sehr, die unvergleichliche Julianne Moore bei AMC begrüßen zu dürfen, die uns fachkundig durch die fesselnde Reise von Mary und George führt, und mit DC und den Teams von Hera Pictures und Sky Studios zusammenzuarbeiten.

"Mary & George" wurde von Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama, und Sam Hoyle, Commissioning Editor bei Sky Studios, für Zai Bennett, MD of Content, Sky UK, in Auftrag gegeben. Sam Hoyle wird als Executive Producer für Sky Studios tätig sein. Liza Marshall ist neben DC Moore und Oliver Hermanus Executive Producer für Hera Pictures. Regie führt Oliver Hermanus.

"Mary & George" wird voraussichtlich 2023 auf Sky in Großbritannien, Irland, DACH und Italien ausgestrahlt. NBCUniversal Global Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb im Auftrag von Sky Studios.

