Sky Deutschland

FC Bayern, FC Barcelona, Manchester United und Paris St. Germain: Der Amos Women's French Cup 2022 am 16. und 19. August live auf Sky Sport Mix

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Halbfinals FC Barcelona - FC Bayern und Paris St. Germain - Manchester United am Dienstag zusätzlich im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

FC Barcelona - FC Bayern ab 17.50 Uhr live auf Sky Sport News, Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Paris St. Germain - Manchester United ab 20.50 Uhr live auf Sky Sport Mix

Sky Expertin Julia Simic bei FC Barcelona - FC Bayern als Co-Kommentatorin im Einsatz

Finale am Freitag um 20.50 Uhr live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event, Spiel um Platz drei zuvor ab 17.50 Uhr auf Sky Sport Mix

Frauensport-Magazin #GameCHANGERINNEN am Donnerstag um 18.00 Uhr auf Sky Sport News

DFB-Pokal der Frauen, 1. Runde: Holstein Kiel - VfL Bochum am Montag, 22.8. ab 17.45 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Unterföhring, 15. August 2022 - Das international hochkarätig besetzte Vorbereitungsturnier in Toulouse verspricht auch in diesem Jahr absoluten Spitzenfußball auf Top-Niveau. So nimmt neben dem Titelverteidiger FC Bayern auch Manchester United, Paris St. Germain und der FC Barcelona teil.

Die Katalanen treffen auf die Münchner im Halbfinale, das Sky am Dienstag ab 17.50 Uhr live auf Sky Sport Mix sowie auf Sky Sport News und Sky Sport Top Event überträgt. Darüber hinaus ist die Partie, in der Sky Expertin Julia Simic als Co-Kommentatorin zum Einsatz kommt, im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen. Im Stade Ernest-Wallon spielt anschließend Paris St. Germain gegen Manchester United. Das zweite Halbfinale läuft ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Mix sowie ebenfalls im kostenlosen Livestream.

Die Sieger der beiden Partien treffen im Finale am Freitag ab 20.50 Uhr aufeinander (Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event) - zuvor wird das Spiel um Platz drei ab 17.50 Uhr ausgetragen (Sky Sport Mix).

DFB-Pokal der Frauen, 1. Runde: Holstein Kiel - VfL Bochum am Montag, 22.8. ab 17.45 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

Nachdem die erste Runde im DFB-Pokal der Männer bereits größtenteils absolviert wurde, steht nun auch die der Frauen an. Sky überträgt die Erstrundenpartie aus dem Kieler Holstein-Stadion zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum ab 17.45 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

Im Anschluss der Partie, bei der Turid Knaak zu Gast sein wird, findet die Auslosung zur zweiten Runde statt.

Frauensport-Magazin #GameCHANGERINNEN am Donnerstag um 18.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Donnerstag strahlt Sky Sport News eine neue Folge des Frauensport-Magazins #GameCHANGERINNEN aus, in dem Frauensport sowie dessen Athletinnen und Sportlerinnen im Vordergrund stehen.

In #GameCHANGERINNEN werden diverse Themen und Nachrichten aufgegriffen, beleuchtet und durch persönliche Geschichten und Gespräche zahlreicher Gäste nähergebracht.

Das neue Format wird monatlich auf Sky Sport News ausgestrahlt.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Der Amos Women's French Cup 2022 am 16. und 19. August live auf Sky:

Dienstag:

17.50 Uhr: FC Barcelona - FC Bayern live auf Sky Sport Mix, Sky Sport News und Sky Sport Top Event sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

20.50 Uhr: Paris St. Germain - Manchester United live auf Sky Sport Mix sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Donnerstag:

18.00 Uhr: Frauensport-Magazin #GameCHANGERINNEN auf Sky Sport News

Freitag:

17.50 Uhr: Spiel um Platz drei live auf Sky Sport Mix

20.50 Uhr: Finale live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Montag, 22.8.:

17.45 Uhr: DFB-Pokal der Frauen, 1. Runde: Holstein Kiel - VfL Bochum live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell