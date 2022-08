Sky Deutschland

Chelsea gegen Tottenham im "Match of the Week" am Sonntag und Liverpool gegen Crystal Palace am Montag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

24-Stunden-Kanal Sky Sport Premier League bietet Fans ab sofort breites Spektrum an Livespielen, Shows, Dokumentationen, Magazinen, Archivinhalten sowie Vor- und Nachberichterstattung rund um den englischen Fußball

Das "Match of the Week" an der Stamford Bridge zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur am Sonntag ab 17.00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

FC Liverpool gegen Crystal Palace am Montagabend ab 20.50 Uhr

Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 2. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live

30 Jahre Premier League: Viele Sonderformate anlässlich des Jubiläums auf Sky Sport Premier League

"Box2Box - Dein Rückblick" montags um 16.00 Uhr auf Sky Sport News und um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League

"Premier League Stories" donnerstags um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League

Die Premier League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 11. August 2022 - Zum Saisonauftakt traf der FC Chelsea auf Ex-Trainer Frank Lampard und den FC Everton. Am Ende stand für die Blues ein mühsames 1:0 dank des verwandelten Elfmeters durch Jorginho. Coach Thomas Tuchel weiß, dass gegen Tottenham Hotspur eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich sein wird - die Spurs fertigten am Wochenende den FC Southampton mit 4:1 ab.

Die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein begrüßen gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer am Sonntag ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Premier League zum "Match of the Week" zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur, das Sky Q Kunden zusätzlich in UHD genießen können.

Nach 2:2 beim FC Fulham: Liverpool will gegen Crystal Palace ersten Saisonsieg einfahren

Den Abschluss des 2. Spieltags bildet die Partie zwischen dem FC Liverpool und Crystal Palace. Die Klopp-Elf konnte gegen den aggressiven FC Fulham noch nicht überzeugen und verdankte es neben Mo Salah ihrem 75-Millionen-Neuzugang Darwin Nunez, der per Hacke zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich traf, dass der Auftakt nicht gänzlich missglückte. Gegen Crystal Palace - die Eagles unterlagen im Stadtduell gegen den FC Arsenal mit 0:2 - soll nun der erste Saisonsieg für die Reds her.

Sky zeigt am Wochenende alle zehn Partien des 2. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live.

30 Jahre Premier League: Viele Sonderformate anlässlich des Jubiläums auf Sky Sport Premier League

Die Premier League geht in ihre 30. Saison und Sky feiert das Jubiläum mit vielen Sonderformaten auf dem neuen 24-Stunden-Kanal Sky Sport Premier League. Der erste Premier League Titel Manchester Uniteds dank Sir Alex Ferguson wird ebenso thematisiert wie die unglaubliche Geschichte der Blackburn Rovers, die sich innerhalb von fünf Jahren vom Abstiegskandidaten der 2. Liga zum Meister der Premier League kürten. Auch das "Spiel des Jahrhunderts" zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United aus der Saison 1995/96 ist nochmals zu sehen.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Premier League live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Premier League und die WSL Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der 2. Spieltag der Premier League bei Sky:

Donnerstag:

19.30 Uhr: "Premier League Stories: Didier Drogba" auf Sky Sport Premier League

Samstag:

13.20 Uhr: Aston Villa - FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: Manchester City - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: FC Arsenal - Leicester City live auf Sky Sport 7

18.20 Uhr: FC Brentford - Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14.50 Uhr: Nottingham Forest - West Ham United live auf Sky Sport Premier League

17.00 Uhr: "Match of the Week": FC Chelsea - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Montag:

16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport News

20.50 Uhr: FC Liverpool - Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell