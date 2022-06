Sky Deutschland

discovery+-App ab 28. Juni auf Sky Q verfügbar: Für Sky Q Kunden zwölf Monate kostenlos

Unterföhring

Neuer Streamingdienst von Warner Bros. Discovery mit einer großen Auswahl an Real-Life-Entertainment und Sport

Die discovery+ App launcht ab 28. Juni 2022 auf der Sky Q Plattform

Sky Q Kunden können sich ab Start registrieren und erhalten das Angebot zwölf Monate kostenlos

Unterföhring, 22. Juni 2022 - Starker Neuzugang in der App-Welt von Sky Q: Nächste Woche erweitert der neue Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, discovery+, das Content-Angebot auf Sky Q. Der neue Streamingdienst ist für Sky Q Kunden zwölf Monate inklusive.

discovery+ bietet ein breites Spektrum an exklusiven Inhalten und Originals. Sky Q Kunden erwartet eine große Auswahl an Real-Life-Entertainment und Sport. Hierzu zählen lokale Shows wie "Katzenberger@Work - Gülle statt Glamour", mit Daniela Katzenberger in der Hauptrolle, aber auch exklusiver Live-Sport, wie die Tour de France oder Tennis Grand-Slam-Turniere. Darüber hinaus werden Themenwelten, wie z.B. Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Abenteuer, Technik, Umwelt, Wissenschaft und Paranormales bedient. Ergänzt wird das Angebot der discovery+ App auf Sky Q durch die linearen Sender-Streams von Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD sowie Event bezogene Streams verfügbar.

Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution für Italien und Deutschland bei Sky Deutschland: "Mit der Integration der discovery+ App auf der Sky Q Plattform wächst unser Content-Angebot weiter. Wir schaffen den ultimativen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir alle führenden Streamingdienste auf einer Plattform vereinen. So können unsere Sky Q Abonnenten ihre Lieblingsinhalte an einem Ort genießen."

Nach Ablauf der zwölf Monate besteht die Möglichkeit, das Angebot entweder als werbefreie* Variante für 5,99 Euro monatlich oder als werbeunterstütze Variante für 3,99 Euro monatlich weiter zu genießen. Für Kunden, die sich das Angebot für ein Jahr im Voraus sichern wollen, gilt ein Beitrag von 59,99 Euro (werbefrei*) und 39,99 Euro (werbeunterstützt) jährlich.

discovery+ wird ab dem 28. Juni 2022 in Deutschland und Österreich verfügbar sein. Außerdem werden Nutzer perspektivisch auch über Sky Glass auf die App zugreifen können, der noch in diesem Jahr auf dem Markt erscheinen wird. Nutzer können die discovery+ App auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.

*Live-Streams und Catch Up-Inhalte können Werbung enthalten. Einige Programme enthalten Sponsorings sowie Trailer.

Über discovery+

discovery+ ist die neue Streaming-Plattform von Warner Bros. Discovery und verfügt über eine immense Auswahl an teils exklusivem Content, der die gesamte Bandbreite an non-fiktionalen Entertainment und Sport abdeckt. Neben exklusiven Formaten und Originals, die sich um Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Paranormales, Abenteuer, Wissenschaft, Technik oder Umwelt drehen, beinhaltet das Angebot auch Top-Live-Sport sowie eine Vielzahl an hochwertigen Dokumentationen. Zudem sind die Streams von Eurosport 1, Eurosport 2 sowie eventbasierter Bonus-Feed bei Sportevents. discovery+ ist über den Browser unter discoveryplus.com sowie alle gängigen App Stores, wie dem Apple App oder Google Play Store, erhältlich. Darüber hinaus kann discovery+ über verschiedene Smart TVs, Spielekonsolen oder Streaming-Geräte genutzt werden. Dank der Partnerschaft mit Sky Deutschland ist discovery+ auch auf der Sky Q Plattform erhältlich. Mehr dazu erfahren Sie unter: www.discoveryplus.com

Über Sky Q

Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

