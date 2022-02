Sky Deutschland

Union gegen St. Pauli am Dienstag, HSV gegen KSC sowie Hannover gegen Leipzig und Bochum gegen Freiburg am Mittwoch! Alle Viertelfinalpartien des DFB-Pokals live nur bei Sky

Unterföhring (ots)

Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live

Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung zwischen den beiden Kultvereinen am Dienstag

Traditionsduell HSV - KSC am Mittwoch exklusiv sowie in der Original Sky Konferenz mit Hannover 96 - RB Leipzig

Sky überträgt in dieser Saison alle 63 Spiele des DFB-Pokals live, 50 davon exklusiv im deutschen Fernsehen

Patrick Wasserziehr moderiert am Dienstag ab 20.15 Uhr, Yannick Erkenbrecher am Mittwoch ab 18.00 Uhr

DFB-Pokal der Frauen: Viertelfinal-Partie Carl Zeiss Jena - FC Bayern heute ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 1

Auch in den Spielzeiten 2022/23 bis 2025/26 wird Sky alle Spiele des DFB-Pokals live übertragen, in dieser Saison außerdem erstmals den DFB-Pokal der Frauen

Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 28. Februar 2021 - Die Viertelfinalpartien des DFB-Pokals stehen an und gleich vier Zweitligisten sind noch dabei. Diesen Fall gab es seit Einführung der Bundesliga erst ein einziges Mal in der langen Pokal-Geschichte. Neben Rekordpokalsieger FC Bayern und dem amtierenden Borussia Dortmund sind sämtliche Pokalgewinner der letzten 29 Jahre nicht mehr vertreten. Somit wittern insbesondere die Bundesligisten aus Berlin, Freiburg, Bochum und Leipzig ihre Chance.

Während Union im Duell der Kultvereine den FC St. Pauli empfängt, geht's für RB Leipzig zum Zweitligisten nach Hannover. Im einzigen Erstliga-Duell treffen der VfL Bochum und der SC Freiburg aufeinander. Da außerdem die Traditionsklubs Hamburger SV und Karlsruher SC eine Viertelfinalpartie bilden, steht bereits fest, dass mindestens ein Zweitligist ins Halbfinale einziehen wird.

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli am Dienstag ab 20.15 Uhr

Den Auftakt am Dienstagabend machen der 1. FC Union Berlin und der FC St. Pauli. Sky Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt die Zuschauer aus der Alten Försterei ab 20.15 Uhr auf Sky Sport 1. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss.

Hamburger SV - Karlsruher SC am Mittwoch exklusiv, dazu die Konferenz

Bereits um 18.30 beginnen die ersten Partien am Mittwoch. Das Zweitliga-Duell zwischen den traditionsreichen Vereinen Hamburger SV und Karlsruher SC überträgt Sky exklusiv live auf Sky Sport 2, das Spiel Hannover 96 gegen RB Leipzig auf Sky Sport 3. Zusätzlich sind die Partien auch in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 zu sehen. Yannick Erkenbrecher stimmt die Zuschauer ab 18.00 Uhr auf die drei Pokalspiele am Mittwoch ein.

Um 20.45 Uhr folgt dann die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg auf Sky Sport 4.

Darüber hinaus überträgt Sky bereits heute die Viertelfinal-Partie Carl Zeiss Jena - FC Bayern im DFB-Pokal der Frauen ab 18.15 Uhr live auf Sky Sport 1.

Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2026 live bei Sky, der DFB-Pokal der Frauen in dieser Saison erstmals live

Sky Deutschland bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt Sky bis mindestens einschließlich der Saison 2025/26 das Zuhause des DFB-Pokals in Deutschland. Ab der Saison 2022/23 wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der exklusiven Original Sky Konferenz zeigen.

Ab dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wettbewerbs wird Sky ein Topspiel live übertragen. Von der ersten Runde bis einschließlich des Finals in Köln stehen somit insgesamt sechs Live-Übertragungen auf dem Programm.

Die Viertelfinals des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick:

Dienstag:

20.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli auf Sky Sport 1

Moderator: Patrick Wasserziehr

Mittwoch:

18.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

Moderator: Yannick Erkenbrecher

18.00 Uhr: Hamburger SV - Karlsruher SC live auf Sky Sport 2

18.00 Uhr: Hannover 96 -RB Leipzig live auf Sky Sport 3

20.45 Uhr: VfL Bochum - SC Freiburg live auf Sky Sport 4

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1

