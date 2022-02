Sky Deutschland

Noch mehr US Sport auf Sky: Das Magazin "HANG TIME - NBA Highlights" immer dienstags um 14 Uhr auf Sky Sport News

Unterföhring (ots)

Sky berichtet künftig umfassend über die drei großen US-Profiligen: NHL, NFL und NBA

Gesammelte Highlights der Topspiele aus der zurückliegenden Woche in der NBA

Spezieller Fokus auf die rekordträchtigen sieben deutschen Spieler in der NBA, darunter Dennis Schroeder, Franz and Moritz Wagner and Maxi Kleber

Moderatoren im Wechsel Amina Ndao, Moritz Lang und Andi Lengenfelder

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News ist Bestandteil des Ultimate TV und Entertainment Pakets oder bei Bestellung eines Sky Tickets und somit für alle Kunden empfangbar

Unterföhring, 28. Februar 2022 - Noch mehr erstklassiger US-Sport auf Sky: Neben umfassenden Live-Rechten an der NHL wird Sky ab sofort auch über die NBA und damit über die beste Basketball-Liga der Welt berichten. Damit baut Sky sein US-Sport Angebot erneut aus.

Künftig wird auf Sky Sport News immer dienstags um 14 Uhr das Magazin "HANG TIME - NBA Highlights" ausstrahlen. Das Format wird dann auch diverse Male wiederholt - darunter dienstags um 17 und 20 Uhr. Zudem wird das Magazin auch per Abruf auf Sky Q, Skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung stehen.

Sky Sport News blickt darin auf die gesamte vorangegangene Woche in der NBA zurück. Gezeigt werden gesammelte Highlights der Top-Spiele aus der Woche. Dabei richtet Sky Sport News den Fokus auf die deutschen Spieler und ihre Teams. Mit Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner, Maxi Kleber, Daniel Theis, Isaac Bonga und Isaiah Hartenstein sind insgesamt sieben deutsche Spieler in der NBA aktiv - noch nie waren es mehr. Zudem werden die "Players of the Week" in den beiden Conferences gekürt und die "Plays of the Week" gezeigt. Teil des Magazins sind auch Rubriken wie "Power Rankings" im Kampf um die Playoff-Plätze oder Analysen auf dem Court (Warum ist dieses Team zuletzt eingebrochen? Warum läuft es bei dieser Mannschaft seit Wochen derart gut?) etc.

Beim Magazin werden auch regelmäßig Experten zu Wort kommen und illustre Gäste aus der Basketball-Szene eingeladen.

Die Moderation von "Hang time - NBA Highlights" übernehmen im Wechsel Amina Ndao, Moritz Lang und Andi Lengenfelder.

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

