Boxing Day, Handball Bundesliga, ATP Cup und die NHL: Der Livesport auf Sky rund um die Feiertage

Premier League: Boxing Day am 26. Dezember mit insgesamt 10 Stunden Live-Fußball inklusive der Boxing Day Konferenz auf Sky Sport Premier League

Liqui Moly Handball-Bundesliga: Der 17. und 18. Spieltag live und wahlweise auch in der Sky Konferenz am Mittwoch und Donnerstag sowie am 26., 27. und 28. Dezember

Spitzenspiel SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg am 2. Weihnachtstag ab 13.30 Uhr live auf Sky Sport 2

ATP Cup: Der Tennis-Jahresauftakt mit Weltmeister und Olympiasieger Alexander Zverev

Täglich live auf Sky Sport 3: Sky berichtet ab der Silvesternacht (Freitag, 31. Dezember) bis Sonntag, 9. Januar vom Mannschaftswettbewerb aus Sydney, Australien

Sky zeigt alle Matches der deutschen und der österreichischen Mannschaft, sowie die weiteren Begegnungen der Gruppenphase in der Konferenz

NHL: U.a. New York Islanders - Edmonton Oilers an Neujahr ab 20.00 Uhr live

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 22. Dezember 2021 - Die Weihnachtsfesttage stehen an und mit ihnen einige Sporthighlights auf Sky. Höhepunkt ist dabei der legendäre Boxing Day in der Premier League mit der Boxing Day Konferenz. Am zweiten Weihnachtstag begrüßen Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Manuel Baum um 13.00 Uhr die Zuschauer zu insgesamt zehn Stunden Live-Fußball. Den Start machen Jürgen Klopp und der FC Liverpool, die auf Leeds United treffen. Im Anschluss beginnt ab 15.30 Uhr die Übertragung der Konferenz mit fünf Spielen, darunter Manchester City gegen Leicester City, Norwich City gegen Arsenal und West Ham gegen Southampton. Alle Spiele sind neben der Konferenz auch als Einzelspiele verfügbar. Es folgt um 18.20 Uhr die Live-Übertragung der Begegnung zwischen Aston Villa und dem FC Chelsea. Das letzte Live-Spiel am Boxing Day tragen Brighton & Hove Albion und der FC Brentford aus.

Der 20. Spieltag folgt nur zwei Tage später, am 28. Dezember. Im "Match of the Week" empfängt Leicester City dann den FC Liverpool. Das Spiel kommentieren Florian Schmidt-Sommerfeldt und Sky Experte René Adler.

An Neujahr wird der 21. Spieltag eingeläutet, ehe die Fans tags darauf, am 2. Januar ab 14.50 Uhr eine 4er Konferenz, unter anderem mit den Begegnungen Brentford gegen Aston Villa und Southampton gegen Newcastle erwartet. Alle Spiele sind neben der Konferenz auch als Einzelspiele verfügbar. Im Anschluss kommt es dann zu einem der Saisonhighlights, wenn im deutschen Trainerduell die beiden Topteams Chelsea und Liverpool direkt aufeinandertreffen. Sky überträgt das "Match of the Week" am 2. Januar live und exklusiv ab 17.00 Uhr.

Die Handball-Bundesliga am Mittwoch und Donnerstag sowie am 26., 27. und 28. Dezember live - u.a. mit SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg am 2. Weihnachtstag

Auch im Handball geht es hoch her. Am heutigen Mittwoch sowie Donnerstag wird der 17. Spieltag ausgetragen (die Konferenz u.a. mit SC Magdeburg - HSV Hamburg), ehe am 2. Weihnachtstag bereits der nächste ansteht. An diesem empfängt die SG Flensburg-Handewitt im Spitzenspiel den SC Magdeburg. Sämtliche Partien des 17. und 18. Spieltags der Handball-Bundesliga sind bei Sky live und mehrheitlich auch in der Sky Konferenz zu sehen.

ATP Cup mit Alexander Zverev

In der Silvesternacht steht mit dem ATP Cup das erste Tennis-Highlight des Jahres 2022 auf dem Programm. Die besten Tennis-Profis der Welt treten bereits zum dritten Mal bei diesem Mannschaftswettbewerb gegeneinander an. Für Alexander Zverev ist es das erste Turnier nach seinem großen Triumph bei den ATP Finals.

Ab dem 31. Dezember berichtet Sky täglich aus Sydney und überträgt den ATP Cup live. Sky zeigt alle Matches der deutschen und der österreichischen Mannschaft und alle weiteren Begegnungen in der Konferenz.

NHL New - York Islanders - Edmonton Oilers an Neujahr

Mitunter können sich auch die Eishockey-Freunde auf viele Live-Spiele in der NHL zum Jahresausklang freuen. So etwa am letzten Tag des Jahres, wenn Sky Kommentator Franz Büchner um 19.00 Uhr auf Sky Sport 2 die Zuschauer begrüßt zum Spiel zwischen den New Jersey Devils und den Edmonton Oilers, die tags darauf erneut ranmüssen. An Neujahr gastiert Draisaitls Team bei den New York Islanders. Dann kommentiert Christoph Stadtler ab 20.00 Uhr live.

Coronabedingt kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen oder Ausfällen im Liveprogramm kommen.

Die Premier League, die Liqui Moly Handball-Bundesliga, der ATP Cup sowie die NHL sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Sportfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der Boxing Day live auf Sky Sport Premier League:

Sonntag:

13.00 Uhr: FC Liverpool - Leeds United live auf Sky Sport Premier League

13.00 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Watford live auf Sky Sport 3

15.30 Uhr: Sonntags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

15.50 Uhr: Manchester City - Leicester City live auf Sky Sport 3

15.50 Uhr: Tottenham Hotspur - Crystal Palace live auf Sky Sport 4

15.50 Uhr: Norwich City - FC Arsenal live auf Sky Sport 5

15.50 Uhr: West Ham United - FC Southampton live auf Sky Sport 6

15.50 Uhr: FC Burnley - FC Everton live auf Sky Sport 7

18.00 Uhr: Aston Villa - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20.30 Uhr: "What a strike!" - die Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League

20.55 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

Montag:

16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" auf Sky Sport News

