Sky Ticket im Januar: Die "Harry Potter"-Anniversary-Specials, die zweite Staffel des Sky Originals "Der Pass", "Nomadland" sowie die Sky Dokumentation "Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe"

Die beiden Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses"ab 1. Januar exklusiv bei Sky Ticket im Stream

Weitere neue Serienhighlights: die zweite Staffel des Sky Originals "Der Pass", die beiden Sky Original Dokumentationen "Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe" und "Haie - mit Steve Backshall" (Staffel 1) sowie die Dokumentation "Tina" über Tina Turner und die Serien "L'Ora - Worte gegen Waffen" (Staffel 1) sowie "Chucky" (Staffel 1)

Auch neu im Sky Ticket Programm sind die Blockbuster "Die Croods - Alles auf Anfang", "Space Jam: A New Legacy" sowie der oscarprämierte Film "Nomadland"

Die Jubiläumsstaffel des "Quatsch Comedy Clubs" mit Thomas Hermanns und der zweite Teil der Sport-Comedy-Show "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" (Staffel 5b)

Mit dem Sky Entertainment-Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

Unterföhring, 21. Dezember 2021 - Das zauberhafteste Ereignis der Saison steht gleich Anfang des neuen Jahres bevor: Die beiden magischen Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" sowie "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" werden ab 1. Januar exklusiv bei Sky Ticket im Stream angeboten. Das Retrospektive-Special lädt dabei alle Fans auf eine magische Reise durch eine der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten ein, bei der Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und andere geschätzte Darsteller und Filmemacher aus allen acht Harry Potter-Filmen zum ersten Mal zusammenkommen, um das Jubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen", des ersten Films der Reihe zu feiern.

In die zweite Runde geht das mehrfach ausgezeichnete Sky Original "Der Pass" ab 21. Januar. Darin übernimmt Julia Jentsch erneut die Rolle der Ellie Stocker und Gedeon Winter, gespielt von Nicholas Ofczarek, kehrt nach dem Mordanschlag, der für den österreichischen Kommissar verheerende körperliche Konsequenzen hat, ebenfalls zurück.

Genau zehn Jahre nach dem Unglück rekonstruiert das Sky Original "Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe" ab 13. Januar anhand der Aufzeichnungen des Voice-Recorders von der Brücke des Kreuzfahrtschiffes und des offiziellen Funkverkehrs mit der Küstenwache minutiös die dramatischen Stunden nach der Kollision.

Die Dokumentation "Tina" hingegen zeigt ab 21. Januar die bekannten Wendepunkte und Schicksalsschläge von Tina Turner, aber gewährt auch eine emotionale und spirituelle Achterbahnfahrt durch das private Leben der Ausnahmekünstlerin.

Alle Serienfans können sich außerdem auf die erste Staffel "L'Ora - Worte gegen Waffen" ab 19. Januar freuen. Die neue Serie erzählt die wahre Geschichte von Chefredakteur Nicastro, der in den 50er Jahren aus der kommunistischen "L'Ora - Worte gegen Waffen" eine "richtige" Zeitung machen und die Auflage steigern will. Aber vor allem möchte er die Machenschaften der sizilianischen Mafia aufdecken.

Am selben Tag startet auf SYFY auch das Comeback von Chucky, der berühmt-berüchtigten Mörderpuppe! Don Mancini, Schöpfer und Autor des kultigen Filmfranchises, in dem sich Chucky erstmals 1988 durch den popkulturellen Zeitgeist metzelte, haucht der Horror-Reihe neues Leben ein.

Heiter wird es hingegen ab 27. Januar: Der "Quatsch Comedy Club" wird am 31. Januar 2022 sage und schreibe 30 Jahre alt! Sky feiert das legendäre Erfolgsformart mit einer großen Jubiläumsstaffel und über 50 Comedians. Mit dabei sind neben Gastgeber Thomas Hermanns auch zahlreiche namhafte deutsche Comedygrößen wie Ingo Appelt, Mirja Boes, Bülent Ceylan, Lisa Feller, Rüdiger Hoffmann, Carolin Kebekus, Matze Knop, Johann König, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Oliver Pocher, Mirja Regensburg, Shahak Shapira, Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Olaf Schubert, Gayle Tufts und viele mehr.

Alle Filmfans dürfen sich neben den bereits erwähnten Blockbustern auch auf viele weitere Highlights freuen: In "In the Heights - Rhythm of New York", einem Rap-Musical von "Hamilton"-Schöpfer Lin-Manuel Miranda dreht sich ab 5. Januar alles um einen Laden im New Yorker Stadtteil Washington Heights. Steven Soderberghs Thriller "No Sudden Move" ab 21. Januar ist eine wilde Ganovengeschichte mit großer Besetzung wie Benicio del Toro, Don Cheadle, Ray Liotta und Jon Hamm. In dem magischen Abenteuer "Drachenreiter" über Mut, Selbstvertrauen, Zuversicht dreht sich ab 28. Januar alles um den Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft - inspiriert von Cornelia Funkes gleichnamigen Weltbestseller.

Die neuen Sky Ticket Highlights im Januar:

Serien, Shows und Dokumentationen:

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (1.1.)

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses (1.1.)

An vorderster Front - unterwegs in Sachen Klimawandel, S1 (2.1.)

UFOs - Der Wahrheit auf der Spur S1 (7.1.)

"Tig Notaro: Drawn" (7.1.)

Euphoria S2 (OV) (10.1.)

Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette, S5b (10.1.) - Sky Original

Haie - mit Steve Backshall, S1 (10.1.) - Sky Original

It's always sunny in Philadelphie S13, S14 (11.1, 25.1)

Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe (13.1.) - Sky Original

Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato, S1 (15.1.)

Fantasy Island, S1 (16.1.)

L'Ora - Worte gegen Waffen, S1 (19.1.)

Chucky, S1 (19.1.) - Syfy

Who Killed Garrett Philipps (20.01.)

Der Pass, S2 (21.1.) - Sky Original

Tina (21.1.)

Bloods, S1 (26.1.) - Sky Original

Quatsch Comedy Club, S5 (27.1.)

Murder at the Cottage - Der Mord an Sophie du Plantier, S1 (27.01.) - Sky Original

Filme:

Die Croods - Alles Auf Anfang (1.1.)

Nomadland (1.1.)

In the Heights - Rhythm of New York (5.1.)

Space Jam: A New Legacy (7.1.)

Hard Kill (8.1.)

The Jesus Rolls (10.1.)

Redemption Day (14.1.)

Willy's Wonderland (15.1.)

Fondue der Liebe (17.1.)

No Sudden Move (21.1.)

Monsters of Man (22.1.)

Don't Tell A Soul (24.1.)

Bereit für einen Prinzen (26.1.)

Drachenreiter (28.1.)

One Night in Bangkok (29.1.)

Charm City Kings (31.1.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

X-Men: Der Film (6.1.)

Jackie Brown (9.1.)

Spacewalker (25.1.)

Neue Kids-Hits:

Zwei Helden auf acht Pfoten (1.1.) - Junior

Edgar, das Super-Karibou (3.1.) - Junior

Ninja Express (17.1.) - Boomerang

Adventure Time: ferne Länder - Wizard City (23.1.) - Cartoon Network

