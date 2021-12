Sky Deutschland

Sky bringt Apple TV+ pünktlich zu Weihnachten zu Sky Q Kunden

Unterföhring (ots)

Die Apple TV+ App startet heute auf Sky Q und Ende 2022 auf Sky Glass in Deutschland

Unterföhring, 14. Dezember 2021 - Der Streaming Service Apple TV+ startet heute mit allen Apple TV Originals auf Sky Q und die App wird für die Kunden im Laufe des Nachmittags verfügbar sein. Zum Launch von Sky Glass in Deutschland Ende 2022 wird die App ebenfalls auf dem neuen Streaming-TV erhältlich sein.

Von der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Komödie Ted Lasso bis hin zur beliebten The Morning Show können Sky Kunden jeden Monat die beliebtesten Apple TV+ Sendungen sowie neue und exklusive Apple Originale streamen, und zwar völlig werbefrei und auf Abruf.

Die Inhalte von Apple TV+ sind nahtlos in das Sky TV-Erlebnis integriert und können über die Homepage und die App-Bereiche auf Sky Q und perspektivisch auch auf Sky Glass ganz einfach entdeckt und genossen werden. Die Apple TV+ App kann auch mit der Sprachfernbedienung aufgerufen werden.

