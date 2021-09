Sky Deutschland

Cartoon-Kult bei Sky Cinema: Das berühmteste verfeindete Katz-und-Maus-Duo "Tom & Jerry" schon ab heute bei Sky und Sky Ticket

Ein neuer brandaktueller Topfilm von Warner Bros. startet bei Sky Cinema

Der Hybridfilm aus Animation und Live-Action "Tom & Jerry" mit Chloé Grace Moretz, Michael Peña und dem animierten Kult-Duo bereits ab heute, 9. September bei Sky

Der Familienhit mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

9. September 2021 - Ein großes aktuelles Familienhighlight exklusiv für alle Sky Cinema Kunden: Der Animationserfolg "Tom & Jerry", eine atemberaubende Mischung aus klassischem Animations- und Realfilm, kommt zu Sky. Bereits ab heute, 9. September startet "Tom & Jerry", in dem es Chloé Grace Moretz als Hochzeitsplanerin in New York mit Jerry zu tun bekommen und zur Unterstützung niemand anderes als Tom anheuert. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q jederzeit abgerufen sowie mit Sky Ticket auch gestreamt werden.

Über "Tom & Jerry"

"Tom & Jerry" von Regisseur Tim Story entfacht eine der herzlichsten Feindschaften der Filmgeschichte aufs Neue. Jerry zieht darin in das vornehmste Hotel New Yorks ein - und zwar ausgerechnet einen Tag bevor dort die prächtigste Hochzeit des Jahrhunderts stattfinden soll. Der verzweifelten Hochzeitsplanerin (Chloé Grace Moretz ) bleibt nichts anderes übrig, als Tom zu engagieren, um den ungebetenen Gast loszuwerden. Dem anschließenden Katz-und-Maus-Spiel droht ihre Karriere, die Hochzeit und möglicherweise das Hotel selbst zum Opfer zu fallen. Doch schon bald taucht ein noch größeres Problem auf: ein teuflisch ehrgeiziger Mitarbeiter, der sich gegen alle drei verschwört.

Tom & Jerry Regie: Tim Story Buch: Kevin Costello basierend auf den von William Hanna und Joseph Barbera erfundenen Charakteren Darsteller: Chloé Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Jordan Bolger, Rob Delaney, Patsy Ferran, Pallavi Sharda Länge. 101 Min.

