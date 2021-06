Sky Deutschland

Queen Latifah ist die neue "The Equalizer"

- Ab 12. Juli auf Sky Ticket sowie auf Sky One - Das Reboot der berühmten gleichnamigen Action-Crimeserie aus den 80er-Jahren - Mit Queen Latifah in der Hauptrolle

Eine Frau kämpft für Gerechtigkeit: Ex-Agentin Robyn McCall setzt sich für die Unschuldigen ein. Queen Latifah tritt als Rächerin in die Fußstapfen von Denzel Washington und Edward Woodward. "The Equalizer" ist ab 12. Juli immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt.

Über "The Equalizer":

Die geheimnisvolle Robyn McCall (Queen Latifah) war lange als CIA-Agentin im Einsatz. Nach einer Enttäuschung will sie nichts mehr mit der Rettung von Menschenleben zu tun haben und sich nur noch um ihre Tochter Delilah (Laya DeLeon Hayes) kümmern. Doch das Schicksal der Teenagerin Jewel, der ein Mord angehängt wird, weckt ihre professionelle Energie. Mithilfe einiger alter Freunde tritt sie als todesmutige Rächerin auf den Plan, wenn die Polizei versagt.

Diese Queen ist ein echter Tausendsassa: Latifah kann nicht nur singen ("Chicago"), Gas geben ("New York Taxi") und witzig sein ("22 Jump Street"), sie beherrscht auch das Actionkrimi-Genre. In der Serie "The Equalizer" schlüpft Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah in die Rolle der topfitten Ex-CIA-Agentin Robyn McCall. Von 1985 bis 1989 gab der Brite Edward Woodward den "Equalizer". Als Robert McCall setzte er sich in vier Staffeln für die Schwachen ein. 2014 und 2018 trat Denzel Washington in zwei Kinoabenteuern in Woodwards Fußstapfen. In der Serie gibt es ein Wiedersehen mit Chris Noth, der Mr. Big aus der Erfolgsserie "Sex And the City".

Facts:

Originaltitel: "The Equalizer", 1. Staffel, 10 Episoden, je ca. 42 Minuten, Action-Crimeserie, USA 2020. Regie: u.a. Liz Friedlander, Randy Zisk. Creators, Executive Producers: Andrew Marlowe & Terri Miller. Co-Creator. Michael Sloan. Executive Producers: Dana Owens, John Davis, John Fox, Debra Martin Chase, Richard Lindheim, Shakim Compere. Darsteller: Queen Latifah, Chris Noth, Tory Kittles, Liza Lapira, Adam Goldberg, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint.

Ausstrahlungstermine:

Ab 12. Juli 2021 immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

