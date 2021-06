Sky Deutschland

Sky bleibt bis 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Die neue Vereinbarung gilt für die Spielzeiten 2022/23 bis einschließlich 2024/25 - Umfasst sind die exklusiven Rechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland - Mit der Premier League bietet Sky seinen Kunden neben der Bundesliga und 2. Bundesliga auch die in Deutschland beliebteste internationale Liga bis mindestens 2025 live

Unterföhring, 9. Juni 2021 - Sky Deutschland bleibt das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans die Premier League über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Die Premier League ist einer der führenden Sportwettbewerbe weltweit. Neben zahlreichen internationalen Topstars haben die wachsende Anzahl deutscher Nationalspieler auf der Insel und die beiden deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel die Attraktivität der Liga auch für die Fußballfans in Deutschland nochmal erheblich gesteigert. Auf Weltklasse-Fußball aus England und die gewohnte umfassende Berichterstattung von Sky Sport dürfen sich unsere Kunden auch in Zukunft freuen."

Paul Molnar, Premier League Chief Media Officer: "Die Premier League freut sich sehr, die Partnerschaft mit Sky Deutschland um weitere drei Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024/25 zu verlängern. Sky hat eine hervorragende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, den Fans in Deutschland über seine verschiedenen Kanäle und Plattformen die beste Berichterstattung über die Premier League zu liefern."

Das Beste aus der Welt des Sports mit Sky Sport erleben

Neben der Bundesliga und 2. Bundesliga im Fußball-Bundesliga Paket, bietet das Sport Paket zahlreiche der besten Ereignisse und Wettbewerbe aus der Welt des Sports live und exklusiv. Mehr Premium-Fußballrechte mit der Premier League und dem DFB-Pokal, die Formel 1, Formel 2 und Formel 3 exklusiv auf dem Non-Stop-Motorsportsender Sky Sport F1, alle Partien der Liqui Moly Handball-Bundesliga, Weltklasse-Tennis aus Wimbledon und von der ATP Tour, Top-Leichtathletik aus Wanda Diamond League sowie die besten Golfer der Welt - unter anderem auf der US PGA Tour, der European Tour, bei den Majors und beim Ryder Cup - sind bei Sky Sport zuhause.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell