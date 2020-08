Memberslounge

Hamburg Health und Porsche Ausfahrt: Memberslounge bringt zwei Live-Event-Highlights

Die Memberslounge ist bei Top-Entscheidern als Business-Netzwerk der besonderen Art bekannt. Denn dieser Kreis bringt einmalige Erlebnisse und vernetzt Manager auf einem hohen Niveau untereinander.

Die in Hamburg von Sharam Honarbakhsh gegründete Memberslounge trotzt nun der Corona-Pandemie. Denn mit zwei ganz besonderen Live-Events sorgt der Circle im August 2020 für Event-Highlights, die jetzt nach der langen Phase des Social Distancings gerade recht kommen.

Sharam Honarbakhsh sagt: "Wir legen für beide Veranstaltungen natürlich großen Wert auf die Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen. Insofern freuen wir uns, dass wir trotz dieser besonderen Bedingungen wieder neue Event-Impulse für alle Mitglieder der Memberslounge setzen - und uns endlich wieder live und in natura connecten können. Ich möchte mich schon im Vorfeld bei unseren zahlreichen Partnern für die perfekte Realisierung bedanken."

21. August 2020: Rasantes Netzwerken mit der Memberslounge und dem Porsche Zentrum Hamburg Nord-West

Am 21. August 2020 veranstalten die Memberslounge und das Porsche Zentrum Hamburg Nord-West eine exklusive Ausfahrt - ausschließlich für Mitglieder der Memberslounge. Startpunkt ist das Porsche Zentrum Hamburg Nord-West, wo bereits die ausgewählten sowie aktuellen Modelle von Porsche warten.

Nach einem kurzen Warm-up und einem Kennenlernen geht es morgens über eine interessante Route in Richtung des Flensburger Hafen. Herzklopfen inklusive. Beim kurzen Boxenstopp im Restaurant Italia, direkt am Flensburger Hafen, gibt es kulinarische Highlights, die danach nur noch durch den Blick hinter die Kulissen der Robbe & Berking Classics Werft getoppt werden.

Hier entstehen vom kleinen Ruderboot bis zur großen Motor- oder Segelyacht echte Klassiker von atemberaubender Schönheit. Als abschließendes Highlight steht die Rückfahrt zum Porsche Zentrum Hamburg Nord-West am Steuer der verschiedenen Sportwagen auf dem Programm.

27. August 2020: Memberslounge Hamburg Health Event in Kooperation mit Statics Barmer

Am 27. August 2020 geht es von 15:00 bis 21:00 Uhr in das SIDE Design Hotel Hamburg (Drehbahn 49, 20354 Hamburg). Die Memberslounge bringt bei ihrem ersten Hamburg Health Event bekannte Expertinnen und Experten zum Thema "Betriebliches Gesundheitsmanagement" zusammen.

Als Speaker sind Marcell Jansen (Präsident des Hamburger SV, Memberslounge Markenbotschafter), Professor Dr. Alexander Katzer (Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie), Heike Thomsen (Referentin Betriebliches Gesundheitsmanagement, BARMER), Miguel Perez (Direktionsbevollmächtigter betriebliche Gesundheit, HALLESCHE), Dr. Christian Warzecha (Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin, BGM) und Tillmann Bröker (Chief Sales Officer, Hansefit) dabei.

Das "Hamburg Health Event" ist eine Veranstaltung für Unternehmer*innen mit einem ansprechenden Get-Together, innovativen Vorträgen, absoluten Mehrwerten, gesundem Health Food und frischen Drinks.

Als Moderatoren werden Jo Groebel und Syra Feiser die Gäste durch die Veranstaltung führen.

Sharam Honarbakhsh: "Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere Partner, namentlich die BARMER Krankenversicherung, das Lifestyle-Sanitätshaus STATICS, die Hallesche Krankenversicherung, Wippfit Gesundheits- und Wellness-Slipper, URBAN!SCOPE Desinfektionssäulen, Hansefit, die Spezialisten für Firmen-Fitness, sowie das SIDE Hotel als Eventlocation. In Sachen Catering setzen wir auf Kinneloa California Street Kitchen und MAD, die Experten für gesunde Snacks und Juices. Ohne die tatkräftige Unterstützung all dieser Firmen hätten wir kein so attraktives Event auf die Beine stellen können."

Hintergrund:

Hanseatisch, persönlich und ein Netzwerk auf Augenhöhe: Die Memberslounge kreiert den richtigen Match zwischen einzigartigen Business-Events und gemeinschaftlichen Erlebnissen.

Seit der Gründung im Jahr 2013 bringt Sharam Honarbakhsh erfolgreiche Unternehmen*innen zusammen, die mit Gleichgesinnten eine hervorragende Zeit verbringen und sich zu ihren Geschäftsideen vielversprechend austauschen. Vernetzung mit Begeisterung, die Mitglieder-Referenzen sprechen für sich.

Markenbotschafter der Memberslounge ist Marcell Jansen, aktuell als Präsident des Hamburger SV aktiv.

