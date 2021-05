Sky Deutschland

Sky Deutschland sichert sich Übertragungsrechte an der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS /

Unterföhring (ots)

- Langjährige Partnerschaft mit der SRO Motorsports Group beinhaltet Übertragungsrechte für alle Rennwochenenden - Vereinbarung umfasst Live-Übertragungen, Highlight-Zusammenfassungen und nachrichtliche Berichterstattung auf Sky Sport News - Erste Ausstrahlung am 11. Mai auf Sky Sport F1 mit den Höhepunkten der Rennwochenenden von Monza und Magny-Cours - Sky mit eigenem Rennteam "Sky Tempesta Racing" bereits seit 2019 dabei

Unterföhring, 10. Mai 2021 - Mit Sky Sport F1 haben die Motorsportfans im deutschen Fernsehen ein neues Zuhause gefunden. Neben der Formel 1 inklusive der Rahmenrennen (Formel 2, Formel 3, Porsche Mobil 1 Supercup) sowie Extreme E hat sich Sky Deutschland jetzt ein weiteres spannendes Übertragungsrecht gesichert. In den nächsten Jahren überträgt Sky auch die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AMS. Die mit GT3-Fahrzeugen ausgetragene Rennserie ist wie alle anderen Motorsport-Serien Bestandteil des Sport-Pakets. Sky wird die Fanatec GT World Challenge Powered by AWS auf dem neuen Motorsportsender Sky Sport F1 zeigen. Der erste Ausstrahlungstermin ist am morgigen Dienstag. Ab 19 Uhr zeigt Sky die Highlights der Rennwochenenden von Monza und Magny-Cours.

Die Vereinbarung mit dem Rechteinhaber SRO Motorsports Group umfasst neben den Übertragungsrechten aller Rennen auch die nachrichtliche Berichterstattung auf dem Free-TV Sender Sky Sport News. Sky kann diese über alle Verbreitungswege ausstrahlen - linear im TV, per Abruf auf Sky Q und Sky Ticket sowie über die digitalen Plattformen von Sky Sport.

Die Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS ist eine seit 2011 bestehende Rennserie für GT3-Fahrzeuge. Die Serie wird unterteilt in zwei Cups: den Sprint Cup und den Endurance Cup. Insgesamt sind in der Saison 2021 zehn Rennwochenenden geplant: Monza, Magny-Cours, Circuit Paul Ricard, Zandvoort, Misano, Spa, Brands Hatch, Nürburgring, Valencia und Barcelona. Highlight der Saison sind die 24 Stunden von Spa.

Sky ist seit 2019 mit dem eigenen Rennteam "Sky Tempesta Racing" dabei. Mit einem Ferrari 488 GT3 belegte das britische Team im vergangenen Jahr den ersten Platz in der Sprint-Cup- und der kombinierten Serienwertung, während die Endurance-Cup-Kampagne unter anderem den zweiten Platz in Imola und beim prestigeträchtigen Total 24 Hours of Spa einbrachte. In diesem Jahr wird das Team bei den 24 Stunden von Spa unter anderem von der ehemaligen Formel 1 Piloten Giancarlo Fisichella unterstützt.

Der Saisonauftakt hatte bereits am Wochenende 15.-18. April im Monza stattgefunden. Sky zeigt am Dienstag, 11. Mai um 19.00 Uhr die ausführlichen Highlights des Endurance Cups von Monza und direkt im Anschluss um 20.45 Uhr die Höhepunkte des Sprint Cups von Magny-Cours.

Die ersten Live-Übertragungen hat Sky beim Rennwochenende in Zandvoort geplant. Sky zeigt den Sprint Cup am 19. Juni live ab 15.15 Uhr und am 20. Juni live ab 13.45 Uhr.

Attraktive Sky Angebote für alle Motorsportfans

Sky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität genießen.

Zudem können Motorsport-Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Formel 1® Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.

Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1® Saison live verfolgen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell