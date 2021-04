Sky Deutschland

Macht Nadal im Fürstentum das Dutzend voll? - Das ATP Masters in Monte Carlo ab Sonntag live und exklusiv bei Sky /

Unterföhring (ots)

- Top-Besetzung beim traditionsreichen Sandplatzturnier: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafael Nadal und Alexander Zverev - Sky berichtet von Sonntag bis Sonntag täglich live aus Monaco - Stefan Hempel, Paul Häuser und Markus Götz kommentieren - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei sein

Unterföhring, 9. April 2021 - Ab dem morgigen Sonntag macht der Tennis-Zirkus Halt im Fürstentum Monaco, wenn es nach einjähriger Corona bedingten Pause wieder in Monte Carlo beim ATP Masters um Weltranglistenpunkte geht. Sky überträgt ab Sonntag täglich und exklusiv.

Fast die gesamte Tennis-Elite geht dabei an den Start, von den Top-Spielern fehlen nur Roger Federer und Dominic Thiem. Alexander Zverev ist bei seinem "Heimturnier" genauso dabei wie die Top-Gesetzten Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Rafael Nadal. Der Spanier ist Rekordsieger in Monte Carlo und könnte bereits zum zwölften Mal das prestigeträchtige Sandplatzturnier gewinnen. Titelverteidiger ist der Italiener Fabio Fognini. Neben Alexander Zverev geht auch der zweitbeste deutsche Spieler Jan-Lennard Struff in Monaco an den Start.

Die Matches beim ATP Masters kommentieren Paul Häuser, Markus Götz und Stefan Hempel, der auch das Finale am 18. April im Einsatz ist.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Tennis-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Tennis-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Tennis-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Das ATP Masters von Monte Carlo live bei Sky:

Sonntag, 11.4., ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 8

Montag, 12.4., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Dienstag, 13.4., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 4

Mittwoch, 14.4., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 5

Donnerstag, 15.4., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 16.4., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag, 17.4., die Halbfinals ab 13.30 - 15.30 Uhr und 15.30 - 17.30 Uhr auf Sky Sport 2

Sonntag, 18.4., das Doppelfinale ab 12.00 - 14.00 Uhr und das Finale ab 14.30 - 16.30 Uhr auf Sky Sport 8

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell