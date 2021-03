Sky Deutschland

Sky Ticket in Deutschland jetzt auf Fire TV-Geräten verfügbar

Unterföhring (ots)

- Erstmals können Kunden auf ausgewählten Fire TV-Geräten auf Sky Ticket zugreifen - Mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket genießen Kunden Highlights wie "Nightlife", "Euphoria", "Your Honor", "A Discovery of Witches" und noch vor Kinostart "Wonder Woman 1984" - Mit dem Sky Supersport Ticket können Fans im März unter anderem das Bundesliga-Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund, die UEFA Champions League und den Start der Formel-1-Saison live streamen

4. März 2021 - Bereits im Dezember startete die Prime Video-App auf Sky Ticket- und Sky Q-Geräten. Nun geben Sky und Amazon bekannt, dass die Sky Ticket-App auch auf ausgewählten Amazon Fire TV-Geräten verfügbar ist. Ab heute können Sky Ticket-Kunden neueste Filme, exklusive Sky Originals, Serien von HBO, TNT und Showtime, beliebte Inhalte für Familien und besten Live-Sport auf ihrem Fire TV Stick (2. und 3. Generation), Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K sehen. Im Laufe des Jahres wird die Sky Ticket-App auf weitere Fire TV-Geräte ausgerollt.

Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket: "Mit der Möglichkeit, Sky Ticket auf Amazon Fire TV-Geräten zu streamen, erfüllen wir einen sehr wichtigen Kundenwunsch. Ich freue mich, dass wir auf diese Weise noch mehr Menschen Zugang zu unserem Sky Ticket-Service geben können. Kunden können ab sofort unsere preisgekrönten TV-Serien und Filme wie Wonder Women 1984 oder Your Honor und Live-Sport wie die Bundesliga oder Formel 1 auch auf einer Auswahl an Fire TV-Geräten sehen - alles ohne lange Vertragsbindung."

Eric Saarnio, VP Amazon Devices, EU: "Amazon und Sky teilen die Leidenschaft, ihren Kunden das beste Entertainment zu bieten. Mit dem Deutschlandstart von Sky Ticket auf Fire TV erhalten Kunden nun noch mehr Möglichkeiten, ihre Lieblingsinhalte auf die von ihnen bevorzugte Weise zu genießen."

Gleich im März bietet das Sky Entertainment & Cinema Ticket zahlreiche Streaming-Highlights für Serien- und Filmfans. Beispielsweise den Blockbuster "Wonder Woman 1984" exklusiv vor dem Kinostart sowie weitere Topfilme wie "Nightlife" und "Lindenberg - Mach dein Ding!". Hinzu kommen einzigartige Sky Originals wie "A Discovery of Witches" und hochkarätige HBO-Serien wie "Your Honor" und "Euphoria".

Sportfans können sich mit dem Sky Supersport Ticket auf zahlreiche Live-Sport-Highlights freuen. Dazu zählen Bundesliga-Topspiele wie der Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund (6. März), die Achtelfinalspiele aller vier deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League (9./10. März & 16./17. März) sowie den Start der neuen Formel-1-Saison (28. März).

Mit Alexa gelangt man auf Fire TV-Geräten besonders bequem zur Sky Ticket-App. Kunden verwenden hierfür wahlweise die im Lieferumfang enthaltene Alexa-Sprachfernbedienung oder ein mit dem Fire TV gekoppeltes Echo-Gerät sowie den Befehl "Alexa, öffne Sky Ticket". Nach dem Download der App können sich Sky Ticket-Kunden anmelden, um auf ihre Tickets zuzugreifen und ihre Filme, Serien und Live-Sport zu finden und zu sehen. Ebenso können sie auf die Merkliste zugreifen und die Wiedergabe von Inhalten an der Stelle fortsetzen, an der sie diese auf einem anderen Gerät beendet haben. Fire TV-Kunden, die noch keine Sky Tickets nutzen, können sich unter skyticket.de/amazon anmelden und das Entertainment Ticket, Entertainment & Cinema Ticket, Sport Ticket oder Supersport Ticket sichern.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Zusätzliche Informationen finden Sie unter amazon.de/about.

Über Sky Ticket

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.

Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell