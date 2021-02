Sky Deutschland

Sky Ticket Hits im März: Udo Lindenberg, Scooby, die beiden "Euphoria" Sonderfolgen auf Deutsch und Mittelerde komplett

- Die Kinohits "Lindenberg! Mach dein Ding", "Scooby! Voll verwedelt" und viele weitere Filmhits als exklusive Streaming-Premieren auf Sky Ticket - Die Sonderepisoden der HBO-Serie "Euphoria" jetzt auch auf Deutsch - Die zweite Staffel des BBC-Krimidramas "Strike" nach den Erfolgsromanen von Robert Galbraith aka J. K. Rowling - Die letzte Folge des epochalen Serienhits "Supernatural" - Neue Staffeln der erfolgreichen Feuerwehrserie "9-1-1" und des Spin-offs "9-1-1: Lone Star" - Neue Staffel: Die Zauber-Show "FARID - Magic Unplugged" mit der Sports Edition und Gästen wie Felix Neureuther und Lothar Matthäus - Alle "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Hits in den extralangen Versionen auf Sky Cinema Mittelerde - Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien, und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

24. Februar 2021 - Starke Serien und ganz großes Kino: Im März bietet Sky Ticket wieder ein fantastisches Unterhaltungs-Angebot für alle. Kinohits wie "Lindenberg! Mach dein Ding" und der Familien-Erfolg "Scooby! Voll verwedelt" feiern dabei ihre exklusive Streaming-Premiere. Die beiden Sonderepisoden der fulminanten HBO-Serie "Euphoria" gibt es erstmalig auch auf Deutsch. Die 15. und letzte Staffel des Serien-Hits "Supernatural" geht im März mit der allerletzten Folge zu Ende. Und noch vor Ostern startet mit allen "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Hits ein großes Fantasy-Fest.

Zu den weiteren Filmhits, die im März exklusiv auf Sky Ticket starten, zählen die Komödie "Ode to Joy" mit Martin Freeman, der Actionthriller "Running with the Devil" mit Nicolas Cage und Laurence Fishburne, der Musikfilm "The High Note - Glaub an deinen Traum" mit Dakota Johnson und das Kriegsdrama "Thank You for Your Service" mit Miles Teller.

Auch im Serienbereich gibt es im März noch zahlreiche weitere Highlights. Auf Sky Ticket startet nicht nur die vierte Staffel des Feuerwehrhits "9-1-1" mit Angela Bassett und Peter Krause, sondern auch die zweite Staffel des Spin-offs "9-1-1: Lone Star" mit Rob Lowe. Das BBC-Krimidrama "Strike" aus der Feder von "Harry Potter"-Erfinderin J.K. Rowling geht in seine zweite Staffel.

Neben exklusiven Blockbustern wie "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood", "Pets 2", oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones", "Die Sopranos" oder "Sex and the City".

Die neuen Sky Ticket Highlights im März:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- FARID - Magic Unplugged: Sports Edition S2 (1.3.) - Alaska - Eisige Freiheit S1 (1.3.) - Nat Geo - Savage Kingdom S4 (4.3.) - Nat Geo Wild - Euphoria Special-Episoden 1 +2 (7.3.) - Titanic - Versunkene Geschichten S1 (7.3.) - Spiegel Geschichte - Her Story: Bibiana Steinhaus (8.3.) - Strike S2 (12.3.) - Bull S5 (17.3.) - 13th Street - Primal S1b (17.3.) - TNT Comedy - Ausgebremst - Der 50. Geburtstag (20.3.) - TNT Comedy - Das Dritte Reich in Farbe S1 (21.3.) - Spiegel Geschichte - Stargate: Origins S1 (24.3.) - Syfy - Das Alaska-Dreieck S1 (28.3.) - Discovery - Supernatural S15 Staffel- und Serienfinale (28.3.) - Baby God (30.3) - 9-1-1 S4a (31.3.) - 9-1-1: Lone Star S2a (31.3.)

Filme:

- Racheakt (1.3.) - Running with the Devil (5.3.) - The High Note - Glaub an deinen Traum (6.3.) - Domino - A Story of Revenge (8.3.) - Scooby! Voll verwedelt (12.3.) - All the Devil's Men (13.3.) - The Professor and the Madman (15.3.) - Don't Let Go (19.3.) - Ode to Joy (20.3.) - The Grudge (22.3.) - Death by Friendship (24.3.) - Lindenberg! Mach dein Ding (26.3.) - General Commander - Tödliches Kommando (27.3.) - Thank You for Your Service (29.3.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- Bull S1-4 (seit 15.2.) - Westworld S1-3 (Staffel 3 ab 21.3.) - Blue Bloods S 3-4 (1.3.) - U-Turn - Kein Weg zurück (2.3.) - Der Pakt der Wölfe (7.3.) - Tiger Team (14.3.) - Galveston (16.3.) - Der Sturm (21.3.) - "Der Herr der Ringe"-Trilogie in der Special Extended Version (ab 25.3.) - "Der Hobbit"-Trilogie in der Extended Version (ab 25.3.) - Hulk (28.3.) - Tanz der Vampire (30.3.)

