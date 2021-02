Sky Deutschland

Sky Deutschland sichert sich Übertragungsrechte an Extreme E

Unterföhring (ots)

- Sky zeigt Highlight-Zusammenfassungen der Extreme E Rennen auf dem neuen Motorsportsender Sky Sport F1 und im Free-TV auf Sky Sport News - Vereinbarung mit Extreme E umfasst Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Neue Rennserie für vollelektrische SUVs startet im April in Debütsaison

Unterföhring, 24. Februar 2021 - Sky Deutschland hat sich umfassende Übertragungsrechte an der neuen Rennserie Extreme E gesichert. Sky wird Highlight-Zusammenfassungen von jedem Rennen in der Debütsaison sowohl auf dem neuen Motorsportsender Sky Sport F1 und auch im Free-TV auf Sky Sport News zeigen. Zudem wird Sky zahlreiche weitere Inhalte zu Extreme E wie Clips, Magazin-Programme und Dokumentationen über alle Verbreitungswege ausstrahlen - linear im TV, per Abruf auf Sky Q und digital. So wird der YouTube Kanal von Extreme E auch auf Sky Q eingebunden. Die Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Extreme E ist eine neue Rennserie für vollelektrische SUVs. Die Rennen finden auf Offroadstrecken an verschiedenen Orten der Erde statt, bei denen die Folgen des Klimawandels besonders sichtbar sind. Rennorte von Extreme E sind die Atlantik-Küste im Senegal (Hinweis auf Plastikmüll und steigende Meeresspiegel), Saudi-Arabien (Wüstenbildung), die Region Patagonien in Argentinien (schwindende Gletscher), die grönländische Arktis (schmelzende Eiskappen) sowie der Amazonas-Regenwald (Abholzung). Die Debütsaison der Extreme E beginnt am 3. und 4. April 2021 mit einem Rennwochenende in Al Ula in der Wüste von Saudi-Arabien.

Insgesamt zehn Teams gehen an den Start, davon zwei deutsche Teams ABT CUPRA XE und Rosberg Xtreme Racing gegründet vom Ex-Formel-1 Piloten Nico Rosberg. Die Rennserie setzt auf die Grundsäulen Elektrifizierung, Umwelt und Gleichberechtigung.

Erstmalig im Motorsport müssen sich die Teams gleichberechtigt aus einem weiblichen und einem männlichen Fahrer zusammensetzen. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton stellt ebenfalls ein Team und geht mit X44 an den Start. Der Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button setzt sich bei seinem Rennstall JBXE sogar selbst in Cockpit.

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: "Extreme E ist eine spektakuläre neue Rennserie und eine tolle Ergänzung für unser Motorsport-Angebot auf Sky Sport F1. Mit Extreme E stärken wir zudem unser ohnehin schon reichhaltiges On Demand Angebot im Bereich Motorsport. Nicht zuletzt durch unsere Nachhaltigkeitsinitiativen Sky Zero und Sky Ocean Rescue passt die Rennserie sehr gut in unser Programm."

Ali Russell, Chief Marketing Officer bei Extreme E: "Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für uns und ich freue mich, dass Sky Deutschland zu unserer 40-köpfigen Liste von Sendern hinzugekommen ist. Sky Deutschland steht nicht nur für Spitzensport, genau wie Extreme E, sondern hat auch einen starken Umweltfokus mit den internationalen Nachhaltigkeitsprogrammen Sky Zero und Sky Ocean Rescue, die die Ambitionen von Sky in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und Plastikreduzierung unterstreichen. Wir freuen uns, dass der Sender unser spannendes Rennkonzept, aber auch unser breiteres Storytelling rund um Elektrifizierung und Umwelt ausstrahlen wird."

Die nächste Generation der Formel 1 auf Sky

Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Zudem zeigt Sky sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillianter Ultra HD Bildqualität - ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Mit "Sky Sport F1" hat der Motorsport ein neues Zuhause: Am 12. März startet der Nonstop-Motorsportsender und zeigt zum Auftakt alle Sessions der Testfahrten in Bahrain live, eine große Opening-Show und zahlreiche Klassiker der Formel 1 Geschichte. Mit Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie der 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion.

