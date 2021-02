Sky Deutschland

Die Rückkehr der stärksten Liga der Welt nach der WM-Pause: Der 17. Spieltag in der Liqui Moly Handball-Bundesliga am Wochenende live und exklusiv auf Sky /

Unterföhring (ots)

- Topspiel THW Kiel gegen SC DHfK Leipzig am Sonntag live ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 2 - Alle fünf angesetzten Partien des 17. Spieltags am Samstag und Sonntag live und in voller Länge auf Sky, darunter auch Füchse Berlin gegen Essen und Stuttgart gegen Coburg - "Handball Kompakt" mit Highlights des Handball-Spieltags am Sonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 und um 21.00 Uhr auf Sky Sport News - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Unterföhring, 2. Februar 2021 - Allein 20 Spieler aus der Liqui Moly Handball-Bundesliga waren im WM-Endspiel zwischen Dänemark und Schweden im Einsatz. Nicht zuletzt deshalb wird deshalb die Bundesliga als stärkste Liga der Welt bezeichnet. Am Wochenende kehrt die HBL aus der WM-Pause zurück. Bedingt durch die besondere Situation in der Corona-Pandemie finden am 17. Spieltag zunächst nur fünf Partien statt.

Am Sonntag kommt es zur Begegnung zwischen dem amtierenden Meister und Champions League Sieger THW Kiel und SC DHfK Leipzig. Die Zebras haben ihre letzten neun Ligapartien gewonnen und sind nach Verlustpunkten erneut wieder Spitzenreiter. Die Leipziger mussten hingegen gegen Minden und Flensburg vor der WM-Pause zwei Niederlagen hinnehmen und haben den Anschluss an die Spitzenteams der Liga verloren. Sky überträgt das Topspiel am Sonntag live ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 2, kommentiert wird es von Christian Fuljahn.

Die weiteren Partien am Wochenende sind am Samstag Minden gegen Balingen und Stuttgart gegen Coburg. Am Sonntag kommt es zu den weiteren Begegnungen Füchse Berlin gegen TuSEM Essen und Göppingen gegen Die Eulen Ludwigshafen.

Sky Sport News zeigt die Highlights im Free-TV in einem "Kompakt" ab 21.00 Uhr im Free-TV. Auf Sky Sport 2 wird dieses bereits um 20.30 Uhr ausgestrahlt

Der 17. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga auf Sky Sport:

Samstag:

18.15 Uhr: TSV GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten live auf Sky Sport 2

20.15 Uhr: TVB 1898 Stuttgart- HSC 2000 Coburg live auf Sky Sport 2

Sonntag:

13.00 Uhr: "Topspiel am Sonntag" THW Kiel - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 2

15.25 Uhr: Füchse Berlin - TuSEM Essen live auf Sky Sport 2

15.55 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 5

20.30 Uhr: "Kompakt", die Highlights des Spieltags auf Sky Sport 2

21.00 Uhr: "Kompakt", die Highlights des Spieltags auf Sky Sport News

