Siegt Lewis Hamilton an der Algarve und wird damit alleiniger Rekordhalter mit 92 Siegen? Der Große Preis von Portugal am Wochenende live auf Sky

- Sky überträgt das komplette Rennwochenende aus Portimão vom ersten freien Training bis zur Siegerehrung - Sky Experte Nick Heidfeld ist während des Qualifyings und beim Rennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz, Peter Hardenacke berichtet live von der Strecke - Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD, außerdem Wiederholungen des Rennens und des Qualifyings sowie Highlights aller Sessions über den Receiver auf Abruf - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Formel-1-Fans mit Sky Ticket schon für 9,99 Euro pro Monat auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Rennen live dabei sein

Unterföhring, 21. Oktober 2020 - Weltmeister Lewis Hamilton nähert sich mit großen Schritten seiner Titelverteidigung und damit dem siebten WM-Titel, durch den er mit Michael Schumacher gleichziehen würde. Dass er es nicht schafft, ist fast auszuschließen: Der Zweitplatzierte Valtteri Bottas hat 69 Punkte Rückstand und kann aus eigener Kraft bei sechs verbliebenen Rennen nicht mehr an Hamilton vorbeiziehen. In Portimão hat Hamilton zudem die Chance, durch einen weiteren Triumph alleiniger Rekordhalter bei den Grand-Prix-Siegen mit dann 92 Erfolgen zu werden. Kürzlich war er beim Eifel-Grand-Prix mit Michael Schumacher gleichgezogen.

Sky berichtet vom 1. Freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag live vom Großen Preis von Portugal, komplett und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Für Sky Q Kunden zeigt Sky zudem das Rennen live in Ultra HD auf Sky Sport UHD. Bei Sky erleben Fans auch das Rennen so umfassend wie nirgendwo sonst im deutschen Fernsehen.

An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky Experte Nick Heidfeld durch das Rennen und das Qualifying führen. In Portimão geht Peter Hardenacke an der Strecke auf Stimmenfang.

Sky wird am Wochenende auch wieder den "Pitlane"-Kanal auf skysport.de und in der Sky Sport App für Sky Kunden mit Sport Paket streamen.

Bereits am Donnerstag blickt Sky Sport News in der Talkshow "Warm-up - der Auftakt zum Rennwochenende" gemeinsam mit Studiogast Sascha Roos auf das bevorstehende Rennwochenende. Es wird dabei auch Schalten zu den Reportern vor Ort geben und es werden die wichtigsten Aussagen aus der Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket bei jeder Session live dabei sein

Die Formel-1-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Motorsport-Fans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat bei allen Formel-1-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Der Große Preis von Portugal live bei Sky:

Donnerstag:

17.30 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

Freitag:

11.55 Uhr: Formel 1: das 1. Freie Training auf Sky Sport 1

14.00 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport 1

15.55 Uhr: Formel 1: das 2. Freie Training auf Sky Sport 1

Samstag:

11.55 Uhr: Formel 1: das 3. Freie Training auf Sky Sport 2

14.45 Uhr Formel 1: Qualifying auf Sky Sport 2

16.30 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Qualifying auf Sky Sport 2

Sonntag:

13.00 Uhr: Formel 1: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

16.30 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 2 Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.de/f1 abrufbar.

