Alle Pokalsensationen live - die erste Hauptrunde des DFB-Pokals von Freitag bis Montag bei Sky

- 31 Spiele der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals live als Einzelspiel und in der exklusiven Konferenz - Das Montagsspiel zwischen MSV Duisburg und Borussia Dortmund ab 20.35 Uhr auch mit zusätzlicher Audio-Option - Weitere Pokalpartien unter anderem 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig, 1860 München gegen Eintracht Frankfurt, FC Carl-Zeiss Jena gegen Werder Bremen oder 1. FC Schweinfurt 05 gegen Schalke 04 - Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live bei allen Pokalspielen dabei sein

Unterföhring, 8. September 2020 - Im Zeichen von "David gegen Goliath" steht das kommende Wochenende und in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals erwarten die Fußballfans von Freitag bis Montag insgesamt 31 Duelle. Die Partie 1. FC Düren gegen Triple-Sieger Bayern München wurde aufgrund des Finaleinzugs der Bayern in der UEFA Champions League auf den 15. Oktober verschoben.

Welcher Bundesligist blamiert sich im Pokal und wer setzt sich souverän durch? Nur bei Sky sehen die Fans alle Pokalsensationen, wahlweise als Einzelspiel und in der exklusiven Konferenz.

Den Anfang macht am Freitagabend Hertha BSC, der beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig antreten muss. Bereits vor zwei Jahren gab es diese Partie in der 1. Runde und die Berliner konnten sich knapp mit 2-1 durchsetzen.

Am Samstag warten auf die Zuschauer insgesamt 13 Pokalpartien. Eine schwere Aufgabe erwartet RB Leipzig, denn die Leipziger treffen auf den viermaligen Pokalsieger 1. FC Nürnberg. Zeitgleich spielt der Traditionsverein 1860 München gegen den Pokalsieger von 2019 Eintracht Frankfurt. Union Berlin muss zum Karlsruher SC reisen. Außerdem wartet auf Bundesligist Werder Bremen im Abendspiel der Regionalligist Carl-Zeiss Jena.

Am Sonntag spielen unter anderem Schweinfurt 05 gegen Schalke 04 und Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart. Brisant: Diese Paarung gibt es bereits zum dritten Mal in Folge in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. 2018 gewann die Rostocker und im letzten Jahr konnten sich die Stuttgarter durchsetzen. Auf den Einzug in die zweite Pokalrunde hofft Drittligist Waldhof Mannheim, die im Badischen Derby auf den SC Freiburg treffen.

Brisant wird es am Montag, wenn Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden auf eine Pokalsensation gegen den Hamburger SV hofft. Die letzten vier Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, jeweils in der 2. Bundesliga, konnten die Hanseaten alle gewinnen.

Ein Wiedersehen feiern der ehemalige Bundesligist MSV Duisburg und Borussia Dortmund in der späten Montagabend-Partie, die letztmalig in einem Pflichtspiel 2008 aufeinandertrafen. Das damalige Bundesligaspiel ging 3-3 aus. Sky überträgt live ab 20.35 Uhr und bietet bei diesem Spiel auch die frei wählbare Audio-Option an.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals live bei Sky Sport:

Freitag:

20.15 Uhr: Sky Konferenz am Freitag auf Sky Sport 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek

20.15 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC auf Sky Sport 2 HD

20.15 Uhr: TSV Havelse - FSV Mainz 05 auf Sky Sport 3 HD

22.45 Uhr: "Alle Spiele - alle Tore" auf Sky Sport 1 HD

Samstag:

14.30 Uhr: Samstags-Konferenz auf Sky Sport 2 HD Moderation: Britta Hofmann

15.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - RB Leipzig auf Sky Sport 4 HD

15.15 Uhr: 1860 München - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 5 HD

15.15 Uhr: FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 6 HD

15.15 Uhr: ASG Altglienecke - 1. FC Köln auf Sky Sport 7 HD

15.15 Uhr: Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg auf Sky Sport 8 HD

15.15 Uhr: MTV Eintracht Celle - FC Augsburg auf Sky Sport 9 HD

15.15 Uhr: FV Engers - VfL Bochum auf Sky Sport 10 HD

15.15 Uhr: SV Todesfelde - VfL Osnabrück auf Sky Sport 11 HD

15.15 Uhr: RSV Meinerzhagen - SpVgg. Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

18.15 Uhr: Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 4 HD

18.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 5 HD

18.15 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball - Erzgebirge Aue auf Sky Sport 6 HD

20.35 Uhr: Carl-Zeiss Jena - Werder Bremen auf Sky Sport 3 HD

22.45 Uhr: "Alle Spiele - alle Tore" auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

14.30 Uhr: Sonntags-Konferenz auf Sky Sport 2 HD Moderation: Esther Sedlaczek

15.15 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 - Schalke 04 auf Sky Sport 4 HD

15.15 Uhr: Hansa Rostock - VfB Stuttgart auf Sky Sport 5 HD

15.15 Uhr: Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 6 HD

15.15 Uhr: Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim auf Sky Sport 7 HD

15.15 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg auf Sky Sport 8 HD

15.15 Uhr: SV Elversberg - FC St. Pauli auf Sky Sport 9 HD

15.15 Uhr: SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 auf Sky Sport 10 HD

15.15 Uhr: FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel auf Sky Sport 11 HD

15.15 Uhr: TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

18.15 Uhr: Waldhof Mannheim - SC Freiburg auf Sky Sport 4 HD

18.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport 5 HD

18.15 Uhr: 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 6 HD

20.30 Uhr: "Alle Spiele - alle Tore" auf Sky Sport 2 HD

Montag:

18.00 Uhr: Montags-Konferenz auf Sky Sport 2 HD Moderation: Sebastian Hellmann

18.00 Uhr: Dynamo Dresden - Hamburger SV auf Sky Sport 3 HD

18.00 Uhr: Würzburger Kickers - Hannover 96 auf Sky Sport 5 HD

18.00 Uhr: Rot-Weiß Essen - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 4 HD

20.35 Uhr: MSV Duisburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3 HD

22.45 Uhr: "Alle Spiele - alle Tore" auf Sky Sport 2 HD

