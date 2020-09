Sky Deutschland

Martin Schmidt verstärkt ab sofort das Expertenteam der Fußball-Übertragungen von Sky Sport

- Der ehemalige Bundesliga-Trainer von VfL Wolfsburg, FC Augsburg und Mainz 05 wird als Experte vor allem bei den Bundesliga-Übertragungen eingesetzt

Unterföhring, 7. September 2020 - Sky Sport verstärkt das Expertenteam bei seinen Fußball-Übertragungen und setzt dabei mit Martin Schmidt künftig auf ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Fußball-Bundesliga. Schmidt wird vor allem bei den Bundesliga-Übertragungen auf Sky auftreten und die Spiele analysieren.

Der gebürtige Schweizer Martin Schmidt ist bekannt für seine besondere Einschätzung von Bundesliga-Spielen und stand bei seinen Trainerstationen immer für mutigen Offensiv-Fußball. Der im Wallis in Naters geborene Schmidt war zuletzt bis zum 25. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison Cheftrainer beim FC Augsburg und musste nach einem 0-2 gegen Bayern München seinen Stuhl räumen. Zuvor war der 53-Jährige zwischen 2017 und 2018 Trainer beim VfL Wolfsburg. Seine erste Trainerstation in der Bundesliga hatte Schmidt beim FSV Mainz 05 und schaffte in der Saison 2015/16 mit den Mainzern erstmalig in der Vereinsgeschichte die Qualifikation für die UEFA Europa League. Der gelernte Automechaniker war einst von Thomas Tuchel nach Mainz geholt worden, wo er zunächst ab 2010 die U23 trainierte und dann 2015 das Profiteam übernahm.

