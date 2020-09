Sky Deutschland

Letzter Härtetest vor dem Saisonstart: Sky Sport News überträgt die Testspiele Frankfurt gegen Mainz und Dortmund gegen Rotterdam live im Free-TV

Unterföhring (ots)

- Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz am 5. September ab 15.15 Uhr - Borussia Dortmund gegen Sparta Rotterdam am 7. September ab 16.45 Uhr - Sky Sport News ist im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 3. September 2020 - Noch knapp eine Woche bis zu den ersten Pflichtspielen in dieser Saison. Ab dem 11. September starten die Bundesligisten mit der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal in die neue Spielzeit. Dabei nutzen sie in den kommenden Tagen noch Testspiele für einen letzten Härtetest. Sky Sport News überträgt dabei zwei weitere Spiele live im Free-TV.

Am Samstag, 5. September, kommt es zum Rhein-Main Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Das Spiel findet in Frankfurt im Deutsche Bank Park statt. Sky Sport News überträgt live im Free-TV ab 15.15 Uhr.

Zwei Tage später kommt es zur Partie zwischen Borussia Dortmund dem Holländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. Die Dortmunder konnten die letzten drei Testspiele gegen Feyenoord, Bochum und Paderborn alle nicht gewinnen und stehen vor dem Saisonstart bereits unter besonderer Beobachtung. Marco Reus könnte beim letzten Test vor dem Pokalspiel gegen Duisburg sein Comeback feiern. Jesco von Eichmann ist als Reporter vor Ort und geht im BVB-Trainingszentrum auf Stimmenfang. Sky Sport News überträgt live ab 16.45 Uhr.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell