Die Sky Doku "Acht Minuten und 46 Sekunden: Die Ermordung von George Floyd" ab Freitag auf Sky

Unterföhring (ots)

- Die britische Sky News Dokumentation ab 19. Juni auf Abruf über Sky Ticket und Sky Q sowie ab 20. Juni auf Sky Atlantic HD - In der Originalfassung mit deutschen Untertiteln - Sprecher: der britische Schauspieler Idris Elba ("Luther")

Sky News produzierte die Dokumentation "Acht Minuten und 46 Sekunden: Die Ermordung von George Floyd". In Deutschland und Österreich ist sie ab Freitag, 19. Juni, über Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die 56-minütige Doku ist in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen. Als Sprecher fungiert der britische Schauspieler Idris Elba. Am Samstag, 20. Juni wird die Doku um 20.15 Uhr auch auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Darüber hinaus gibt es passend zum Thema eine Sonderprogrammierung der HBO-Filme "Against the Wall", "Nachhilfestunde in der Todeszelle", "Boykott", und "Miss Evers' Boys - Die Gerechtigkeit siegt".

Über: "Acht Minuten und 46 Sekunden: Die Ermordung von George Floyd":

Acht Minuten und 46 Sekunden lang wurde George Floyd mit dem Knie eines Polizisten am Hals zu Boden gedrückt. Im Krankenhaus wurde er wenig später für tot erklärt. Dieser Dokumentarfilm untersucht diese schrecklichen Momente, die Welle des weltweiten Protests, die darauf folgte, und fragt, ob das, was in Minneapolis geschah, ein Schlüsselmoment in der Anti-Rassismus-Bewegung sein wird oder einfach nur ein weiterer Tod eines jungen schwarzen Mannes, verursacht durch einen weißen Polizisten.

Mit Idris Elba als Sprecher sowie mit Beiträgen von Pastor Jesse Jackson und einer der Töchter von Malcolm X.

Ausstrahlungstermine:

Ab 19. Juni in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf.

Am 20. Juni 2020 auf Sky Atlantic HD: ab

16.40 Uhr "Against the Wall"

18.35 Uhr "Nachhilfestunde in der Todeszelle"

20.15 Uhr "Acht Minuten und 46 Sekunden: Die Ermordung von George Floyd".

21.15 Uhr "Boykott"

23.10 Uhr "Miss Evers' Boys - Die Gerechtigkeit siegt".

