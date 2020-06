Sky Deutschland

Karlheinz Riedle und Mirko Slomka am Sonntagabend bei "Sky90", "Wontorra - der Fußball-Talk" mit Frank Rost am Samstag auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots)

- "Sky90" am Sonntag um 19.55 Uhr direkt nach dem Spiel zwischen dem Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD - "Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Die Spieltagsvorschau "Dein Verein Spezial" am Freitagabend ab 21.00 Uhr mit Yannick Erkenbrecher, Manuel Baum und Erik Meijer sowie den zugeschalteten Gästen Ivan Klasnic, Robin Zentner, Robert Andrich, Andreas Lambertz und Dominik Kaiser

Unterföhring, 12. Juni 2020 - Am Wochenende rollt bei Sky nicht nur der Ball in der Bundesliga und 2. Bundesliga, sondern es wird auch wieder intensiv über das aktuelle Geschehen und die Ergebnisse des 31. Spieltags diskutiert. Zum Auftakt am Freitagabend wirft "Dein Verein Spezial" einen Blick auf den bevorstehenden Spieltag, Jörg Wontorra meldet sich am Samstag direkt nach Abpfiff der Nachmittagsspiele der Bundesliga um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD und Patrick Wasserziehr begrüßt die am Sonntag ab 19.55 Uhr zum Abschluss des Spieltags bei "Sky90".

"Sky90" mit Karlheinz Riedle und Mirko Slomka

Direkt nach der Partie des FC Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen begrüßt Patrick Wasserziehr am Sonntag ab 19.55 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90". Zu Gast ist dieses Mal Karlheinz Riedle. "Air Riedle" schoss während seiner aktiven Karriere sowohl für Werder Bremen und Borussia Dortmund seine Tore mit weiteren Stationen im Ausland bei Lazio Rom und Liverpool. Mit Werder und dem BVB wurde er Meister und mit den Borussen 1997 auch dank seiner zwei Tore im Finale Champions League Sieger. 1990 wurde er mit der DFB-Nationalelf Weltmeister. In Sky 90 spricht er über die sportliche Situation seiner Ex-Klubs.

Ebenfalls im Studio ist Mirko Slomka. Er arbeitete vier Jahre als Trainer bei Schalke 04 und stand mit den Königsblauen im Halbfinale des UEFA Pokals. Während seiner Zeit bei Schalke war er für den Torhüter-Wechsel von Frank Rost zu Manuel Neuer verantwortlich.

Komplettiert wird die Runde von Chef-Kolumnist der BILD Alfred Draxler und Sky Experte Didi Hamann.

"Wontorra - der Fußball-Talk" mit Frank Rost

Bereits am Samstag talkt Jörg Wontorra. Direkt nach Abpfiff der Nachmittagsspiele der Bundesliga spricht er ab 17.30 Uhr unter anderem mit dem ehemaligen Bundesliga-Torhüter Frank Rost und Yannick Erkenbrecher. Die Zuschauer werden unmittelbar nach dem Spielende in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und ersten Stimmen von den Vereinen versorgt. "Wontorra - der Fußball-Talk" wird am Samstag ab 17.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt.

"Dein Verein Spezial" am Freitagabend mit Ivan Klasnic, Robin Zentner, Robert Andrich, Andreas Lambertz und Dominik Kaiser

Bereits am Freitagabend um 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 30. Bundesliga-Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Partien.

Per Live-Schalte sind dieses Mal zum Thema Abstiegskampf der Ex-Werderaner Ivan Klasnic, Robin Zentner (FSV Mainz 05), Robert Aldrich (Union Berlin) und Andreas Lambertz (Fortuna Düsseldorf). Außerdem wird zum heutigen Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und RB Leipzig Dominik Kaiser zugeschaltet. Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

Die Talks am 31. Bundesliga-Spieltag bei Sky

Freitag:

21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD

Samstag:

17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HD

Sonntag:

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

