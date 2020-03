Zeit zusammenzustehen - Bundesliga für alle frei empfangbar live auf Sky Sport News HD

Sky Deutschland

- Die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen für alle frei empfangbar - Weitere attraktive Sky Angebote für alle Fans bis zum Saisonende Unterföhring, 12. März 2020 - Im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus werden an den nächsten beiden Wochenenden zahlreiche Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga ohne Stadionpublikum stattfinden müssen.

Aufgrund dieser Ausnahmesituation hat Sky entschieden an den kommenden beiden Spieltagen die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.

Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland: "In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können".

Um noch mehr Fans den Zugang zum einzigartigen Bundesliga-Erlebnis zu ermöglichen, wird es darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Clubs für den Rest der Saison weitere attraktive Sky Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben. Genauere Infos hierzu werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Details zum kommenden Wochenende:

Im Rahmen der Original Sky Konferenz am Samstag, 14. März, wird Sky die vier Begegnungen des Bundesliga-Nachmittags zeigen. Neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 werden auch die Partien 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zu sehen sein. Ab 14.00 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Live-Berichterstattung im Free-TV.

Darüber hinaus wird Sky am Sonntag, 15. März, die Konferenz der 2. Bundesliga frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausstrahlen. Ab 13.00 Uhr führt Moderator Stefan Hempel auf Sky Sport News HD durch die Begegnungen SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart, Hannover 96 gegen Dynamo Dresden und FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg.

Zusätzlich zur linearen Übertragung auf Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender sind die Live-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News HD auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar.

Neben der frei empfangbaren Übertragung auf Sky Sport News HD wird die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstag wie gewohnt auch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag auch auf Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Sky Kunden stehen sämtliche Partien außerdem wahlweise auch als Einzelspiele zur Verfügung.

Sky Sport News HD ist seit Dezember 2016 im Free-TV empfangbar. Ausführliche Details zum Empfang von Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender sowie weitere Informationen rund um den Sender sind unter sky.de/ssnhd abrufbar. Informationen zur Bundesliga-Übertragung im Free-TV sind auch telefonisch unter 0800 000 48 14 verfügbar.

