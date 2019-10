REALEYES

Optimales Sehvermögen dank Augenlaserkorrektur

REALEYES bietet kostenfreie Informationsveranstaltungen an

München (ots)

An den kostenfreien und unverbindlichen Infoabenden von REALEYES können sich Interessierte ausführlich darüber informieren, wie Fehlsichtigkeiten mittels moderner Augenlaserkorrektur behandelt werden können. Erfahrene Augenärzte geben einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Formen von Fehlsichtigkeiten, die Behandlungsmethoden, den Behandlungsverlauf sowie die zu erwartenden Ergebnisse.

REALEYES, Spezialist für Augenheilkunde, bietet in regelmäßigen Abständen Informationsabende zum Thema "Korrektur von Fehlsichtigkeiten mittels Laser" an. Die moderne Augenlaserkorrektur behandelt Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung und hat das Ziel, diese Fehlsichtigkeiten zu korrigieren.

Moderne Augenlaserkorrektur

Bei der modernen refraktiven Laserchirurgie, der Laseroperation am Auge, wird entsprechend des vorhandenen Sehfehlers die Hornhaut bzw. ihre Krümmung verändert: Das Hornhautgewebe wird im Tausendstel-Millimeter-Bereich computergesteuert so geformt, dass eine exakte Abbildung der einfallenden Lichtstrahlen auf der Netzhaut und damit gutes Sehen möglich ist. Bei der klassischen LASIK wird mit einem feinen Messer eine Hornhautlamelle gebildet und die Hornhautschicht darunter je nach Fehlsichtigkeit mit Hilfe eines Lasers so geformt, dass eine Brille danach überflüssig wird. REALEYES setzt für die Augenlaserkorrektur vorwiegend die sogenannte Femto-LASIK ein, das modernste und gewebeschonendste Verfahren. Bei dieser Methode wird die Hornhautlamelle - im Gegensatz zur klassischen LASIK - mit Hilfe eines exakten Femtosekundenlasers vorbereitet. Die gebildete Lamelle ist dadurch besonders dünn, weniger Hornhaut wird verbraucht und Schnittprobleme entfallen. Die ohnehin schon sehr niedrige Komplikationsrate wird zusätzlich gesenkt.

"Verfahren zur Augenlaserkorrektur werden bereits seit 1990 angewandt und sind seither immer ausgereifter und sanfter geworden. Wir setzen bei allen Untersuchungen und Operationen auf modernste, zuverlässige Technologien und höchste Qualität", erklärt Dr. Hans Peter Buchmann, Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München und Facharzt für Augenheilkunde. "Dennoch haben viele Menschen Vorbehalte und Ängste, wenn es um Eingriffe an ihrem wichtigsten Sinnesorgan geht. Das ist durchaus verständlich. Deshalb möchten wir mit unseren Infoabenden aufklären und ausführlich erläutern, wie wir Menschen mit Fehlsichtigkeiten ein Leben ohne Brille und Kontaktlinsen ermöglichen können."

Die Agenda im Überblick

Die erfahrenen Augenärzte von REALEYES informieren die Veranstaltungsteilnehmer unter anderem über folgende Themen:

- Die verschiedenen Formen von Fehlsichtigkeiten - Die Behandlung mittels Augenlaser - Die unterschiedlichen Augenlaser-Methoden - Die Vorrausetzungen für eine Femto-LASIK - Alternative Behandlungsmöglichkeiten durch moderne Linsenchirurgie - Der Behandlungsablauf, die Risiken und zu erwartenden Ergebnisse - Die Kosten

Darüber hinaus haben die Besucher der Informationsveranstaltung am Ende des Vortrags die Möglichkeit, sich mit den Experten von REALEYES auszutauschen.

Termine und Veranstaltungsort

Die nächsten beiden Informationsveranstaltungen zum Thema "Korrektur von Fehlsichtigkeiten mittels Laser" finden an folgenden Terminen statt:

Mittwoch, 13. November 2019, 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sprecher: Dr. Hans Peter Buchmann, Facharzt für Augenheilkunde und Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München

Mittwoch, 11. Dezember 2019, 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sprecher: Matthias Bergmann, Facharzt für Augenheilkunde der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München

Interessierte können sich hier online anmelden: https://www.realeyes.de/kontaktservice/kontaktformular/.

Eine telefonische Anmeldung ist selbstverständlich ebenfalls möglich: 089/248 874 30.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerplätze begrenzt sind.

Beide Veranstaltungen finden in der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe statt: REALEYES Augenklinik Theresienhöhe Theresienhöhe 12 D-80339 München

Sollten Interessierte keinen dieser beiden Termine wahrnehmen können, können sie einen individuellen Termin in der REALEYES Augenklinik an der Theresienhöhe oder an einem der REALEYES-Standorte (https://www.realeyes.de/standorte/) vereinbaren, um sich umfassend beraten zu lassen, eine individuelle Voruntersuchung durchzuführen und sich über geeignete Verfahren und Methoden zur Behandlung von Fehlsichtigkeiten zu informieren.

Neue, modernisierte Website und weiterführendes Informationsmaterial

Weiterführende Informationen zu diesem Thema "REALEYES - Für ein Leben ohne Brille und Kontaktlinsen" sowie zu weiteren Themen finden Sie auf der neu gestalteten, benutzerfreundlichen Website von REALEYES: https://www.realeyes.de/kontaktservice/infomaterial/.

Die komplette Pressemitteilung finden Sie hier: http://ots.de/fqHMfq bietet kostenfreie Informationsveranstaltungen an.pdf

Bildmaterial:

- Dr. Hans Peter Buchmann, Facharzt für Augenheilkunde und Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München: http://ots.de/gKj2yp - Matthias Bergmann, Facharzt für Augenheilkunde der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München: http://ots.de/ZiIglC - REALEYES bietet kostenfreie und unverbindliche Infoabende zum Thema "Augenlaserkorrektur": http://ots.de/bVSoju

Über REALEYES

REALEYES ist der Verbund von 14 konservativen Augenarztpraxen und einer Augenklinik im Großraum München. Der Verbund wurde im Jahr 2006 gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter - darunter 17 Ärzte, davon sieben hochqualifizierte Operateure. Die Geschäftsführer sind Dr. med. Hans-Peter Buchmann, Dr. med. Socrates Dimitriou-Zottos sowie Emanuel Janisch. REALEYES bietet sowohl konservative als auch operative Augenheilkunde an - in TÜV SÜD geprüfter Qualität. Im Bereich der refraktiven Chirurgie offeriert der Verbund das komplette Behandlungsspektrum, um optische Korrekturen wie Brillen oder Kontaktlinsen zu ersetzen oder die Dioptrienzahl deutlich zu senken. REALEYES zeichnet sich durch medizinische Fachkompetenz, den Einsatz modernster technischer Standards und Geräte sowie individuelle, kompetente Betreuung der Patienten aus - von der Voruntersuchung über die Behandlung bis hin zur Nachsorge. Rund 10.000 Eingriffe pro Jahr nimmt der Verbund jedes Jahr vor, wobei sowohl Erwachsene als auch Kinder zu den Patienten zählen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.realeyes.de

Pressekontakt:

griffity GmbH

Evi Garabed, Susanne Garhammer

Tel.: 089/43 66 92-0

E-Mail: evi.garabed@griffity.de

E-Mail: susanne.garhammer@griffity.de

Hanns-Schwindt-Str. 8

D-81829 München

Internet: www.griffity.de

Original-Content von: REALEYES, übermittelt durch news aktuell