Sky Deutschland

Tiger Woods auf Rekordjagd: die PGA Championship von Donnerstag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 22 Stunden live und exklusiv vom Black Course des Bethpage State Park, Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren

- Exklusive Livestreams von kompletten Flights in voller Länge täglich auf skysport.de sowie für Sky Q Kunden direkt über den Receiver: Am ersten Tag mit Tiger Woods, Francesco Molinari und Brooks Koepka (ab 14.24 Uhr) und Dustin Johnson, Jordan Spieth und Jon Rahm (ab 19.16 Uhr)

- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit dem monatlich kündbaren Streaming-Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Deutschlands Golfsender Nummer 1: neben PGA Championship überträgt Sky in den kommenden Jahren unter anderem den Ryder Cup, das Masters, The Open und die Turniere der US PGA Tour live und exklusiv - darüber hinaus zeigt Sky auch alle Turniere der European Tour live

- Highlights von der PGA Championship im Free-TV am Montag ab 20.45 Uhr auf Sky Sport News HD

Einen Monat nach dem Masters steht ab Donnerstag das zweite Major des Golfjahres auf dem Programm. Bereits zum 101. Mal findet in diesem Jahr die PGA Championship statt. Wenn sich die besten Golfer der Welt auf dem Black Course des Bethpage State Parks messen, berichtet Sky von Donnerstag bis Sonntag insgesamt über 22 Stunden live und exklusiv im deutschen Fernsehen.

Nach seinem großen Comeback mit dem fünften Masters-Sieg seiner Karriere jagt Tiger Woods auf Long Island etliche weitere Rekorde. Sollte er am Wochenende erneut triumphieren, wäre es das fünfte Mal in seiner Karriere, dass er die Wanamaker Trophy in den Händen hält. Damit würde er mit den bisherigen Rekordsiegern Jack Nicklaus und Walter Hagen gleichziehen. Zugleich würde Tiger Woods bei einem Turniersieg mit seinem dann 16. Major-Titel bis auf zwei Major-Siege an Jack Nicklaus heranrücken.

Außerdem hat Tiger Woods die Chance, nach dem Wochenende erstmals seit fünf Jahren wieder an die Spitze der Weltrangliste zu rücken. Mit 43 Jahren würde er Greg Norman als die bisher älteste Nummer 1 der Welt ablösen, nachdem er 1997 im Alter von 21 Jahren als bis heute jüngster Golfer aller Zeiten an der Spitze der Golfwelt gestanden hatte.

Ab Donnerstag, 19.00 Uhr bis einschließlich Sonntagabend berichtet Sky live und exklusiv aus dem Bethpage State Park, der zum ersten Mal die Austragungsstätte der PGA Championship ist. Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren das Geschehen. Sky überträgt das Turnier wie auch in den kommenden Jahren über alle Verbreitungswege live und exklusiv.

Die Highlights des zweiten Major des Jahres zeigt Sky Sport News HD am Montag ab 20.45 Uhr in einer halbstündigen Zusammenfassung im Free-TV.

Exklusiv auf skysport.de sowie für Sky Q Kunden direkt über den Receiver: tägliche Livestreams kompletter Flights in voller Länge

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung auf dem Sender bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets einen weiteren exklusiven Service. Das Sky Sportportal skysport.de bietet täglich exklusive Livestreams von kompletten Flights in voller Länge. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Receiver abzurufen.

Zum Auftakt am ersten Tag sind dort Tiger Woods, Francesco Molinari und Brooks Koepka ab 14.24 Uhr sowie Dustin Johnson, Jordan Spieth und Jon Rahm ab 19.16 Uhr zu sehen. Am Freitag steht der Stream abhängig von den ausgewählten Flights ab ca. 14.30 Uhr, am Samstag und Sonntag ab ca. 17.00 Uhr zur Verfügung.

Sky Sport - die erste Adresse für alle Golffans in Deutschland

Auch in den kommenden Jahren bleibt Sky Deutschland die Heimat für alle Golffans in Deutschland und Österreich. Neben der PGA Championship wird Sky unter anderem das Masters, The Open und den Ryder Cup 2020 und 2022 als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen. Auch die US PGA Tour wird bis mindestens einschließlich der Saison 2020 über alle Verbreitungswege live und exklusiv bei Sky Deutschland zu sehen sein.

Darüber hinaus hat Sky die Partnerschaft mit der European Tour langfristig verlängert und wird die besten Golfer Europas auch in den kommenden Jahren bei sämtlichen Turnieren der European Tour live präsentieren, inklusive der vier Turniere der World Golf Championships (WGC) und der acht Turniere der Rolex Series. Neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel umfasst der Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Golf-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Golffans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Golf-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Die PGA Championship 2019 bei Sky:

Donnerstag:

19.00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 2 HD

ab ca. 14.30 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

Freitag:

19.00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 2 HD

ab ca. 14.30 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

Samstag:

20.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 2 HD

ab ca. 17.00 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

Sonntag:

20.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2 HD

ab ca. 17.00 Uhr: Livestream "Featured Groups" auf skysport.de

Montag:

20.45 Uhr: die Highlights des Turniers auf Sky Sport News HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell