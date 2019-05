Sky Deutschland

Sky ist bereit für das große Bundesliga-Finale: die Meisterkonferenz am Samstag live und exklusiv

- Zusätzlich zur Original Sky Konferenz und den neun Einzelspielen zeigt Sky am letzten "Super Samstag" der Saison ab 13.30 Uhr auch die Meisterkonferenz, in der Fans ausschließlich der Entscheidung im Titelkampf folgen können

- Der Kampf um die internationalen Plätze: Neben Gladbach und Frankfurt spielen Bayer Leverkusen in Berlin, Wolfsburg gegen Augsburg, Hoffenheim in Mainz und Bremen gegen Leipzig um die Plätze für Europa

- München oder Dortmund feiert: Nach der Entscheidung begleitet Free-TV-Sender Sky Sport News HD den neuen Deutschen Meister auf Schritt und Tritt und berichtet von den Feierlichkeiten

- Alle neun Spiele der 2. Bundesliga am Sonntag mit den Fernduellen Paderborn gegen Union und Sandhausen gegen Ingolstadt: Wer steigt auf, wer bleibt drin, wer muss in die Relegation?

- Der "Mai der Entscheidungen" bei Sky: nach dem großen Bundesliga-Finale an diesem Wochenende überträgt Sky auch das Pokalfinale am 25. Mai live

- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Am Samstagnachmittag endet der Kampf um den Thron in der Bundesliga. Nach einem packenden Rennen um die Deutsche Meisterschaft, in dem zwischenzeitlich sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern wir der sichere Sieger aussahen, fällt die Entscheidung nun am 34. Spieltag.

Zum ersten Mal seit zehn Jahren ist das Titelrennen vor dem letzten Spieltag noch offen. Der FC Bayern würde mit einem Punkt gegen Eintracht Frankfurt die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge feiern. Nach neun Punkten Rückstand, die sie zwischenzeitlich auf den BVB hatten, konnten die Bayern in Ihrer bisherigen Vereinsgeschichte noch nie Meister werden. Zudem wäre es der erste Titel seit Sommer 2000, den sich der Rekordmeister vor heimischem Publikum sichern würde.

Genauso lange ist es her, dass letztmals ein Tabellenführer am 34. Spieltag noch strauchelte - damals Bayer Leverkusen in Unterhaching. Darauf hoffen am Samstag die Dortmunder, die bei einer Niederlage der Münchener mit einem Sieg in Mönchengladbach doch noch jubeln dürften.

Anlässlich des engsten Titelrennens in der Bundesliga seit zehn Jahren zeigt Sky die Entscheidung in der Meisterkonferenz, in der Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann ausschließlich das Fernduell zwischen dem FC Bayern gegen Frankfurt und dem BVB in Gladbach begleiten.

Darüber hinaus stehen wie gewohnt alle neun Begegnungen des 34. Spieltags wahlweise in der Original Sky Konferenz und als Einzelspiele zur Verfügung.

Moderator Michael Leopold begrüßt die Zuschauer dieses Mal bereits ab 13.30 Uhr zum "Super Samstag". An seiner Seite werden die Sky Experten Christoph Metzleder und Reiner Calmund sämtliche Partien und alle Entscheidungen des Nachmittags besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" (17.30 Uhr bis 20.00 Uhr) analysieren. Außerdem melden sich Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann aus der Allianz Arena.

Neben dem Deutschen Meister werden am Samstagnachmittag auch noch der letzte Startplatz in der UEFA Champions League sowie die Teilnehmer in der UEFA Europa League ermittelt. Neben Gladbach und Frankfurt spielen Bayer Leverkusen in Berlin, Wolfsburg gegen Augsburg, Hoffenheim in Mainz und Bremen gegen Leipzig um die Plätze für Europa.

Die Meisterfeierlichkeiten im Free-TV auf Sky Sport News HD Nachdem die Titel-Entscheidung gefallen ist, verpassen die Fans bei Sky nichts. Egal, ob in München oder Dortmund gefeiert wird: Free-TV-Sender Sky Sport News HD begleitet den neuen Deutschen Meister auf Schritt und Tritt und berichtet von den Feierlichkeiten.

Die Entscheidung in der 2. Bundesliga am Sonntag live und exklusiv

Alle Entscheidungen der 2. Bundesliga können Sky Kunden am Sonntagnachmittag live erleben. Offen ist noch, wie der zweite Aufsteiger lautet, wer in der Relegation gegen den VfB Stuttgart um den Aufstieg in die Bundesliga spielt und wer in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden gegen den Abstieg in die 3. Liga kämpft. Der SC Paderborn hat sein Schicksal in Dresden in der eigenen Hand. Sollten die Ostwestfalen nicht gewinnen, könnte Union Berlin mit einem Sieg in Bochum noch vorbeiziehen. Gleiches gilt im Tabellenkeller: Wenn Sandhausen in Regensburg punkte lässt, kann der FC Ingolstadt mit drei Punkten die sichere Rettung feiern.

Diese und alle weiteren Partien des 34. Spieltags und damit alle Entscheidungen der 2. Bundesliga überträgt Sky am Sonntag ab 14.30 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz und wahlweise als Einzelspiele live und exklusiv.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 34. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga exklusiv bei Sky:

Samstag:

13.30 Uhr: "Super Samstag": Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.10 Uhr: Die Meisterkonferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.10 Uhr: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHD

15.10 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.10 Uhr: Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.10 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

15.10 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 7 HD

15.10 Uhr: SV Werder Bremen - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 8 HD

15.10 Uhr: FC Schalke 04 - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 9 HD

15.10 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 10 HD

15.10 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Sport 1 HD

17.30 Uhr: "Super Samstag": "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 HD

Sonntag:

10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD

14.30 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.10 Uhr: 1. FC Magdeburg - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.10 Uhr: Hamburger SV - MSV Duisburg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.10 Uhr: Dynamo Dresden - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.10 Uhr: VfL Bochum - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15.10 Uhr: Jahn Regensburg - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

15.10 Uhr: 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 7 HD

15.10 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 8 HD

15.10 Uhr: Arminia Bielefeld - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 9 HD

15.10 Uhr: SV Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 10 HD

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

19.15 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

