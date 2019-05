Sky Deutschland

Mehr Premier League live als jemals zuvor in Deutschland: Sky überträgt in der kommenden Saison 232 Spiele aus Englands Fußball-Oberhaus live und exklusiv

- Sky zeigt künftig zu jeder Anstoßzeit eine Begegnung aus der Premier League live und exklusiv

- Exklusiv bei Sky können Fans des englischen Fußballs alle 380 Spiele der Saison sehen: 232 live, die übrigen 148 Partien zeitversetzt in voller Länge

- Ab der kommenden Saison 2019/20 bis einschließlich 2021/22 besitzt Sky die exklusiven Rechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland und Österreich sowie die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein

97 Punkte und die beste Saison der Vereinsgeschichte waren am Ende nicht genug: Nach dem gestrigen Saisonfinale der Premier League mussten sich Jürgen Klopp und der FC Liverpool trotz nur einer Niederlage in der gesamten Saison und zuletzt neun Siegen in Serie Manchester City im Titelrennen geschlagen geben. Mit einem Punkt Vorsprung verteidigte das Guardiola-Team in einem packenden Endspurt seinen Titel. Ob die "Reds" am Ende der kommenden Saison erstmals nach 30 Jahren wieder die Englische Meisterschaft feiern können und ob der FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United und der FC Arsenal auch wieder ins Titelrennen eingreifen können, erleben Fans des englischen Fußballs ab der kommenden Saison live und exklusiv bei Sky.

Sky Kunden dürfen sich auf das beste und umfangreichste Live-Angebot aus der Premier League freuen, das es in Deutschland bisher gab. Sky wird 232 Partien der Saison 2019/20 und damit mehr als jemals zuvor in Deutschland live und exklusiv übertragen. Insgesamt können Sky Kunden alle 380 Spiele der Saison in voller Länge sehen: über die Live-Übertragungen hinaus wird Sky die übrigen 148 Spiele zeitversetzt ausstrahlen. Im Rahmen dieses Angebots wird Sky zu jeder Anstoßzeit ein Match live zeigen. Das bedeutet: Immer wenn auf der Insel der Ball rollt, können die Fans des englischen Fußballs bei Sky ein Spiel der Premier League live sehen.

Einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Saison bekommen Sky Kunden bereits am 1. Juni, wenn sich mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur zwei Teams aus der Premier League im Finale der UEFA Champions League gegenüberstehen. Sky überträgt das Duell im Wanda Metropolitano live.

Ausführliche Details zur Berichterstattung aus der Premier League wird Sky rechtzeitig vor dem Auftakt der neuen Saison bekannt geben.

Die Premier League von 2019/20 bis 2021/22 live und exklusiv bei Sky

Englands Premier League kehrt im Sommer zu Sky Deutschland zurück. Die neue Vereinbarung gilt von 2019/20 bis einschließlich der Saison 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Sky die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich live und exklusiv übertragen, beinhaltet sind darüber hinaus die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Premier League über den monatlich kündbaren Streaming Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.

Über die exklusiven Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem exklusiven Angebot im Pay-TV werden somit auch im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie frei empfangbar auf skysport.de und über die Social-Media-Kanäle von Sky Spielzusammenfassungen und Spielszenen der Premier League zu sehen sein.

