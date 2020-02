Sky Deutschland

Noch vier Siege bis zum großen Triumph: Der FC Liverpool bei Watford am Samstag live und exklusiv bei Sky

- Watford gegen Liverpool am Samstag ab 18.20 Uhr live - Am 28. Spieltag überträgt Sky am Wochenende insgesamt fünf Partien der Premier League live und exklusiv, darunter das Match of the week Everton gegen Manchester United am Sonntag - Everton gegen Manchester United exklusiv für Sky Kunden auch in Ultra HD - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Unterföhring, 28. Februar 2020 - Der erste Titel seit der Saison 1989/90 ist für den FC Liverpool zum Greifen nah. Am vergangenen Spieltag gelang der Truppe von Jürgen Klopp der 18. Sieg in der Meisterschaft in Folge und damit knackten die Reds den Rekord von Manchester City aus dem Jahr 2017. Liverpool braucht zu seinem 19. Meistertitel aus den verbliebenen elf Partien zwölf Punkte.

Jetzt wartet am 28. Spieltag mit dem FC Watford eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller - eine auf dem Papier lösbare Aufgabe für die Reds. Das Auswärtsspiel von Liverpool überträgt Sky, wie jede Partie von Jürgen Klopps Team, live und exklusiv am Samstag ab 18.20 Uhr. Die weiteren Gegner bis zum möglichen Titel lauten: Heimspiel gegen Bournemouth (7. März, 13.30 Uhr), Auswärts bei Everton (16. März, 21.00 Uhr) und Heimspiel gegen Crystal Palace (21. März, 18.30 Uhr).

Aufgrund des League Cup Finals zwischen Manchester City und Aston Villa werden die ursprünglich für das Wochenende angesetzten Partien Manchester City gegen Arsenal und Aston Villa gegen Sheffield verschoben. Insgesamt überträgt Sky am Wochenende alle acht Partien des 28. Spieltags der Premier League exklusiv in voller Länge, fünf davon live. Alle weiteren Begegnungen des 28. Spieltags zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge.

Das "Match of the Week" findet am Sonntagnachmittag statt. Um 14.30 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler mit der Partie Everton gegen Manchester United. Die Red Devils haben noch eine berechtigte Chance auf einen Champions League Platz und liegen nur drei Punkte hinter dem Viertplatzierten FC Chelsea. Der FC Everton liegt aktuell auf dem 11. Tabellenplatz und braucht ein äußerst starkes Saisonfinish, um sich noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren.

Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a Strike!" die Highlights des Spieltags.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein Die Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket als auch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden die Einzelspiele und Konferenzen der Premier League live.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Die Live-Übertragungen am 28. Spieltag der Premier League auf Sky Sport 1 HD:

Freitag, 28.2.:

20.50 Uhr: Norwich City - Leicester City live

Samstag, 29.2.:

13.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Crystal Palace live

15.50 Uhr: AFC Bournemouth - FC Chelsea live

18.20 Uhr: FC Watford - FC Liverpool live

Sonntag, 1.3.:

14.30 Uhr: Match of the week: FC Everton - Manchester United live, , auch auf Sky Sport UHD

16.45 Uhr: "What a Strike!", die Highlights des 27. Spieltags

