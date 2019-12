Sky Deutschland

Vier Spieltage, 32 Partien und insgesamt über 53 Stunden Live-Berichterstattung aus der Premier League: die Fußball-Festtage in England ab Samstag live und exklusiv bei Sky

- Vom 21.12. bis 2.1. berichtet Sky zu 22 Anstoßzeiten über 53 Stunden live aus England: insgesamt 32 Spiele live und exklusiv, darunter 18 Einzelspiele und vier Original Sky Konferenzen mit 14 weiteren Partien

- Zweiter gegen Erster: das Spitzenspiel Leicester City gegen den FC Liverpool am 26.12. ab 20.30 Uhr live und exklusiv

- Die Original Sky Konferenz am Boxing Day um 15.30 Uhr auf Sky 1 HD für alle Sky Abonnenten empfangbar - präsentiert von Extra, dem Treueprogramm von Sky

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Das "Match of the Week" jeweils auch live in Ultra HD: Tottenham - Chelsea (22.12.), Leicester - Liverpool (26.12.), Arsenal - Chelsea (29.12.) und Arsenal - ManUnited (1.1.)

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Keine Zeit für Besinnlichkeit: Am Samstag startet die Premier League in ihren alljährlichen Festtagsmarathon. Während die anderen Topligen Europas ruhen, wird in England die Frequenz nochmal erhöht. Vier Spieltage stehen hier rund um die Feiertage und den Jahreswechsel auf dem Programm, darunter der traditionelle Boxing Day sowie der Neujahrstag mit jeweils neun Partien.

Immer wenn der Ball auf der Insel rollt, sind die Fans des englischen Fußballs bei Sky live dabei - in den kommenden zwei Wochen insgesamt über 53 Stunden. Vom 21. Dezember bis 2. Januar zeigt Sky an acht Tagen zu insgesamt 22 Anstoßzeiten Live-Fußball aus der Premier League. In 18 Einzelspielen und vier Original Sky Konferenzen wird Sky insgesamt 32 Partien der Spieltage 18 bis 21 live und exklusiv übertragen. Die übrigen sieben Partien (West Ham - Liverpool wird aufgrund der Klub-WM verlegt) zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge sowie im Rahmen der Highlight-Sendungen von Sky Sport.

Exklusiv für Sky Q Kunden: Vier Topspiele mit Sky Q auch in Ultra HD

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das jeweilige "Match of the Week" live in Ultra HD zu erleben. Die Paarungen Tottenham Hotspur gegen FC Chelsea (22.12.), Leicester City gegen FC Liverpool (26.12.), FC Arsenal gegen FC Chelsea (29.12.) und FC Arsenal gegen Manchester United (1.1.) werden zusätzlich auch auf Sky Sport UHD ausgestrahlt.

Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Leicester gegen Liverpool, vier Original Sky Konferenzen und weitere Höhepunkte des Fußball-Marathons in England

Das Highlight der Fußball-Festtage in der Premier League ist das Spitzenspiel am Boxing Day, wenn der Tabellenzweite Leicester City den Tabellenführer FC Liverpool empfängt. Es ist das erste Mal seit 1995, dass am Boxing-Day-Spieltag die beiden topplatzierten Teams der Liga im direkten Duell aufeinandertreffen. Die beiden Kontrahenten von damals, Manchester United und Newcastle United, treffen auch in diesem Jahr am Boxing Day aufeinander - unmittelbar vor dem Spitzenspiel in Leicester.

Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und sein Gast Christian Ziege führen am 26.12. ab 15.30 Uhr durch den Boxing-Day-Spieltag und kommentieren am Abend das "Match of the Week" zwischen Leicester und Liverpool. Der Europameister von 1996 spielte für Tottenham, Liverpool und Middlesbrough insgesamt fünf Jahre in der Premier League.

Weitere Höhepunkte sind die Begegnungen zwischen Manchester City und Leicester City am 21. Dezember, José Mourinhos Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub FC Chelsea am 22. Dezember sowie der Neujahrsspieltag mit drei Original Sky Konferenzen und dem darauf folgenden "Match of the Week" FC Arsenal gegen Manchester United. Wie bereits am 26. und 28. Dezember dürfen sich die Fans am 1. Januar auf rund zehn Stunden Premier League live am Stück freuen.

Bei den übrigen "Matches of the Week" (22.12., 29.12. und 1..1) ist Sky Experte René Adler an der Seite von Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Die Original Sky Konferenz am Boxing Day auf Sky 1 HD für alle Sky Kunden empfangbar - präsentiert von Extra

Als besonderen Service macht Sky die Original Sky Konferenz am Boxing Day ausnahmsweise für alle Abonnenten in Deutschland und Österreich unabhängig von den gebuchten Paketen empfangbar und strahlt die Live-Übertragung neben Sky Sport 1 HD auch auf Sky 1 HD aus - präsentiert von Extra, dem Treueprogramm von Sky (sky.de/extra).

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket als auch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden die Einzelspiele und Konferenzen der Premier League live.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Die Fußball-Festtage in der Premier League bei Sky Sport:

18. Spieltag

Samstag, 21.12.:

13.20 Uhr: FC Everton - FC Arsenal live auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: Newcastle United - Crystal Palace live auf Sky Sport 1 HD

18.20 Uhr: Manchester City - Leicester City live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag, 22.12.:

14.50 Uhr: FC Watford - Manchester United live auf Sky Sport 1 HD

17.00 Uhr: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - FC Chelsea live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

19. Spieltag

Donnerstag, 26.12. (Boxing Day):

13.20 Uhr: Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1 HD

15.30 Uhr: die Original Sky Konferenz (6 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD und Sky 1 HD

18.00 Uhr: Manchester United - Newcastle United live auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: "Match of the Week" Leicester City - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Freitag, 27.12.:

20.30 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Manchester City live auf Sky Sport 1 HD

20. Spieltag

Samstag, 28.12.:

13.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth live auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: Newcastle United - FC Everton live auf Sky Sport 1 HD

18.20 Uhr: Norwich City - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1 HD

20.35 Uhr: FC Burnley - Manchester United live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag, 29.12.:

14.30 Uhr: "Match of the Week" FC Arsenal - FC Chelsea live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

17.20 Uhr: FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1 HD

18.50 Uhr: Manchester City - Sheffield United live auf Sky Sport 2 HD

21. Spieltag

Mittwoch, 1.1.:

13.20 Uhr: die Original Sky Konferenz (2 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD

15.30 Uhr: die Original Sky Konferenz (3 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD

18.00 Uhr: die Original Sky Konferenz (3 Spiele) live auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: "Match of the Week" FC Arsenal - Manchester United live auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Donnerstag, 2.1.:

20.50 Uhr: FC Liverpool - Sheffield United live auf Sky Sport 1 HD

