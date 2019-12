Sky Deutschland

Eine TV-Prediger-Familie auf Abwegen: "The Righteous Gemstones" im Januar auf Sky

- Ab 14. Januar auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Mit John Goodman ("The Flintstones", "Roseanne") als Patriarch - Kreiert von Danny McBride ("Vice Prinipals" und "Eastbound & Down")

Eine Fernsehprediger-Familie und ihre skurrilen Machenschaften: die bissige HBO-Comedyserie "The Righteous Gemstones" ist ab 14. Januar 2020 immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Ab dem 21. Januar erfolgt die Ausstrahlung dann in Doppelfolgen. Kreiert wurde die Serie von den Machern von "Vice Prinipals" und "Eastbound & Down". Eine zweite Staffel wurde gerade von HBO bestätigt.

Über "The Righteous Gemstones":

Die Gemstones sind eine berühmte und erfolgreiche TV-Prediger-Familie und unermesslich reich. Doch es scheint, als wären die besten Zeiten des Clans vorbei. Patriarch Eli (John Goodman) kommt über den Tod seiner Ehefrau Aimee-Leigh nicht hinweg und seine Söhne führen einen teilweisen absurden Machtkampf um die Gunst des Vaters. Der älteste, Sohn Jesse (Danny McBride), wird mit einem kompromittierenden Video erpresst, sein Ruf gerät in Gefahr. Gemeinsam mit seiner Schwester Judy (Edi Patterson), die heimlich "in Sünde lebt" und dem jüngeren Bruder Kelvin (Adam Devine), einem dümmlichen Pseudo-Hipster, versucht Jesse, die Erpresser zu stellen. Dabei stolpern die drei von einem Fettnäpfchen in das nächste. Zusätzlichen Ärger bekommt der Gemstone-Clan von Baby Billy (Walter Goggins), der Bruder der verstorbenen Aimee-Leigh. Der war früher der Duett-Partner von Aimee-Leigh und wurde vor Jahren von Eli aufs Abstellgleis gestellt. Er will das neue Gemstones-Gebetshaus führen und hat natürlich seine ganz eigen Pläne.

Der amerikanische Vollblutkomiker Danny McBride nimmt sich in seiner neuen HBO-Comedyserie den in den USA so populären TV-Predigern an und zieht sie gehörig durch den Kakao. Dabei verlässt er sich auf das bewährte Team, das ihn auch bei seinen vorangegangenen Komödien "Vice Prinipals" und "Eastbound & Down" tatkräftig unterstützte: Jody Hill ("The Foot Fist Way"), David Gordon Green ("Halloween"), John Carcieri ("The Last O.G."), Jeff Fradley ("Halloween"), und Brandon James ("Arizona"). McBride fungiert hier nicht nur als Schöpfer der Serie, sondern auch als Autor, Regisseur und Produzent. Neben John Goodman, Edi Patterson und Adam Devine tritt Walter Goggins als Gaststar auf.

Facts:

Originaltitel: "The Righteous Gemstones", Comedyserie, USA 2019, 1. Staffel, 9 Episoden à ca. 30 Min., Drehbuch: Danny McBride. Ausführende Produzenten: Danny Mc Bride, Jody Hill, David Gordon Green, John Carcieri, Jeff Fradley, Brandon James Darsteller: Danny McBride, Adam DeVine, John Goodman, Edi Patterson, Cassidy Freeman, Tim Baltz, Tony Cavalero, Gregory Alan Williams, Skyler Gisondo, Dermot Mulroney.

Ausstrahlungstermine:

Ab 14. Januar 2020 immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Ab 21. Januar 2020 dann immer in Doppelfolgen, ebenfalls ab 210.15 Uhr.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Ticket:

Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

