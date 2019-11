Sky Deutschland

Sky Deutschland CEO Carsten Schmidt übergibt ab 2020 an Devesh Raj

Unterföhring

- Carsten Schmidt hat sich dazu entschieden, zum 31. Dezember seine Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung zu beenden - Sky COO, Continental Europe, Devesh Raj wird ab 1. Januar 2020 neuer Vorsitzender der Geschäftsführung - Carsten Schmidt bleibt 2020 weiterhin als Senior Advisor an Bord von Sky Deutschland Unterföhring, 21. November 2019. Carsten Schmidt hat sich dazu entschieden, zum 31. Dezember 2019 seine Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland zu beenden. Er bleibt dem Unternehmen im Jahr 2020 weiterhin als Senior Advisor erhalten. Er übergibt an Devesh Raj, der bereits seit Sommer 2019 als Sky COO, Continental Europe sowie interimistisch als Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland, fungiert. Schmidt und Raj werden auch in den nächsten Monaten weiterhin sehr eng zusammenarbeiten und den optimalen Übergang sicherstellen. Carsten Schmidt ist seit über 20 Jahren ausschließlich in führenden Positionen, darunter in den letzten 4,5 Jahren als CEO, für Sky Deutschland tätig. Er hat maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens geprägt. In diese Zeit fielen unter anderem der Senderstart von Sky Sport News HD, die Einführung zahlreicher innovativer Produkte wie Sky Q und die Produktion preisgekrönter Sky Originals wie z.B. "Das Boot" und "Babylon Berlin". Devesh Raj wird ab 1. Januar 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland und wie Schmidt vorher an Andrea Zappia, Sky CEO Continental Europe, berichten. Andrea Zappia: "Ich möchte Carsten persönlich danken. Aufgrund seiner starken Führung und seines großartigen Einsatzes hat er einen maßgeblichen Anteil am Wachstum und Erfolg von Sky in den letzten zwei Jahrzehnten. Mit über fünf Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und einem schlagkräftigen Team ist das Unternehmen bereit, die zukünftigen Aufgaben zu meistern. Mit Devesh habe ich in den letzten sechs Monaten bereits Seite an Seite zusammengearbeitet und seine Qualitäten uneingeschränkt geschätzt. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen idealen Nachfolger gefunden haben, der Sky Deutschland in die nächste Phase des Wachstums führen wird." Carsten Schmidt: "Als ich meine Entscheidung getroffen habe, meine Aufgabe bei Sky zu beenden, war es mein Ziel einen optimalen Übergang sicherzustellen und an einen geeigneten Nachfolger zu übergeben. Der jetzige Zeitpunkt und unsere personelle Aufstellung gewährleistet genau dies. Mit sehr großer Zufriedenheit schaue ich auf die letzten 20 Jahre zurück. Ich danke dem gesamten Team von Sky für seine Leidenschaft, Unterstützung und das Vertrauen über all die Jahre hinweg. Ich wünsche Devesh allen erdenklichen Erfolg und werde ihn in den kommenden Monaten jederzeit dabei unterstützen. Dies betrifft natürlich insbesondere die anstehende Bundesliga-Rechteausschreibung." Vor seiner Zeit bei Sky war Devesh Raj fünf Jahre lang als Senior Vice President Strategic and Financial Planning bei Comcast NBCUniversal in den USA tätig. Davor war Devesh 14 Jahre bei der Boston Consulting Group in New York Senior Partner und Managing Director und leitete deren Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Unit in Nordamerika. In dieser Funktion lag sein Schwerpunkt auf der Strategie und Analyse führender Unternehmen sowie aufstrebender Geschäftsfelder im Bereich Technologie, Medien, Softwareentwicklung und Kundenservice. Devesh Raj: "Nachdem ich Sky in den vergangenen Monaten bereits intensiv kennenlernen konnte, freue ich mich nun sehr auf die neue Aufgabe. Sky Deutschland ist in einem kompetitiven Marktumfeld bestens positioniert. Darauf werden wir nun aufbauen und das Business konsequent weiterentwickeln." Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

