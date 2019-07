Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Schwere Zeiten für Boris Johnson

Straubing (ots)

Einfach werden die kommenden Tage und Wochen für Johnson nicht. Aber so wenig man ihn unterschätzen sollte: Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Zeit an der Spitze der Regierung nur kurz sein könnte, ist relativ hoch. Somit könnte seine Wahl an die Regierungsspitze am Ende doch noch auf Neuwahlen hinauslaufen, die dann unweigerlich zu einer Art zweitem Brexit-Referendum werden würden. Damit könnte Johnsons jetziger Erfolg sogar der Anfang vom Ende des Brexit sein.

