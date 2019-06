Sky Deutschland

"Sky Cinema Spider-Man HD": Zum Start von "Venom" zeigt Sky sechs Filme aus dem Spider-Man-Universum

- Pop-up Sender "Sky Cinema Spider-Man HD" zeigt von 17. bis 23. Juni sechs Filme aus dem Spider-Man-Universum rund um die Uhr - Mit der brandaktuellen Comic-Verfilmung "Venom", die am 16. Juni ihre exklusive TV-Premiere auf Sky Cinema feiert - Alle Hits von "Sky Cinema Spider-Man HD" über Sky Q auch brillanter UHD Qualität - Die Filme auch mit Sky Go und den Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar

Wieder spendiert Sky dem berühmten Superhelden einen eigenen Sender! Auf "Sky Cinema Spider-Man HD" laufen nächste Woche von 17. bis 23. Juni viele seiner großen Filmabenteuer rund um die Uhr. Tobey Maguire fliegt in Sam Raimis "Spider-Man"-Trilogie genauso wie Andrew Garfield in seinen beiden Abenteuern "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" mit seinen Spinnenfäden auf Verbrecherjagd durch New York. Dazu gibt's den ersten Auftritt von Tom Hardy als berühmter Spider-Man Widersacher "Venom" in seinem Solo-Abenteuer als exklusives Highlight von "Sky Cinema Spider-Man HD".

In den Comics von Stan Lee und Steve Ditko bekommt der schüchterne Waise Peter Parker durch einen Spinnenbiss spinnen-mäßige Superkräfte. Und fliegt anschließend an seinen Fäden durch die Hochhausschluchten von New York - auf der Jagd nach Verbrechern. Sam Raimi verfilmte das Comic 2002 und machte Tobey Maguire zum Titelheld. Sowohl "Spider-Man", als auch die Fortsetzungen "Spider-Man 2" (2004) und "Spider-Man 3" (2007) schlugen weltweit an den Kinokassen ein. In der Neuauflage "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" durfte Andrew Garfield dann als Spinnenmann gegen finstere Gestalten wie die Echse Lizard und den geladenen Electro antreten.

In "Spider-Man 3" bekam es Spider-Man erstmals mit einem seiner gefährlichsten Gegner zu tun: Venom! Einer Gestalt, die ihre Form wechseln kann und durch eine außerirdische Masse über den Journalisten Eddie Brock ins Leben gerufen wird. Hollywoodstar Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road") verkörpert nun die zwiespältige Gestalt bei ihrem ersten Soloabenteuer "Venom". Bei den Nachforschungen zu geheimen Menschenversuchen geht ein außerirdischer Parasit auf Eddie Brock über. Der zerstörerische Venom kontrolliert Eddie von nun an. Er verleiht ihm Superkräfte, attackiert aber auch unkontrolliert Menschen. Eddie muss schnell lernen, mit dem Parasiten klar zu kommen. Der actionreiche Comic-Hit "Venom" feiert am 16. Juni seine TV-Premiere auf Sky Cinema und wird anschließend auch auf "Sky Cinema Spider-Man HD" gezeigt.

"Sky Cinema Spider-Man HD" läuft von 17. bis 23. Juni und ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Hits. Alle Filme sind auch über Sky Go und den Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar. Zusatzprogramm wie das spannende Feature "Spinning the Web" vervollständigen mit einem Blick hinter die Kulissen das Angebot von "Sky Cinema Spider-Man HD".

Die Highlights von "Sky Cinema Spider-Man HD": Montag, 17. Juni: 20.15 Uhr: "Spider-Man" 22.15 Uhr: "Spider-Man 2" Dienstag, 18. Juni: 20.15 Uhr: "Spider-Man 2" 22.25 Uhr: "Spider-Man 3" Mittwoch, 19. Juni: 20.15 Uhr: "Spider-Man 3" 22.35 Uhr: "Venom" Donnerstag, 20. Juni: 20.15 Uhr: "Venom" 22.10 Uhr: "The Amazing Spider-Man" Freitag, 21. Juni: 20.15 Uhr: "The Amazing Spider-Man" 22.30 Uhr: "The Amazing Spider-Man: Rise of Electro" Samstag, 22. Juni: 20.15 Uhr: "Spider-Man" 22.15 Uhr: "Venom" Sonntag, 23. Juni: 20.15 Uhr: "Spider-Man 2" 22.25 Uhr: "Spider-Man 3"

Mehr Infos: www.sky.de/spiderman

