Der 29. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und das Viertelfinal-Rückspiel der Flensburger in der EHF Champions League live und exklusiv bei Sky

- Fernduell im Titelrennen: Flensburg gegen Leipzig am Mittwoch und Erlangen gegen Kiel am Samstagabend live und exklusiv

- Hoffen auf das Handball-Wunder: Das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse der SG Flensburg-Handewitt in Veszprém am Samstag ab 17.15 Uhr live und exklusiv

- Von Mittwoch bis Sonntag überträgt Sky insgesamt elf Partien aus der DKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League live

- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Nach dem Hinspiel in heimischer Halle ist die Teilnahme am EHF Final4 für die SG Flensburg-Handewitt in weite Ferne gerückt. Mit sechs Toren Differenz musste sich die Mannschaft von Trainer Maik Machulla dem KC Veszprém geschlagen geben. Im Rückspiel in Ungarn hoffen die Flensburger und ihre Fans nun auf ein Handball-Wunder. Ob der Deutsche Meister das Unmöglich doch noch möglich macht und erstmals seit fünf Jahren wieder nach Köln reisen darf, erfahren Handballfans am Samstag live nur bei Sky. Ab 17.15 Uhr berichten Sky Experte Martin Schwalb, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Dennis Baier vom Rückspiel.

In DKB Handball-Bundesliga stehen die Norddeutschen hingegen vor der Titelverteidigung. Sechs Spieltage vor Saisonende hat Flensburg vier Punkte Vorsprung auf den THW Kiel. Am Mittwochabend müssen sie gegen den SC DHfK Leipzig vorlegen, um den aktuellen Vorsprung mindestens zu halten. Sky überträgt das Spiel ab 17.15 Uhr live, Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren. Der THW Kiel muss am Samstagabend beim HC Erlangen nachziehen. Vom Auftritt des Rekordmeisters berichten an 20.15 Uhr Sky Experte Heiner Brand und Heiko Mallwitz.

Auch die weiteren sieben Begegnungen des Spieltags sowie die vorgezogene Partie der Füchse Berlin beim Bergischen HC überträgt Sky live und exklusiv. Am Donnerstag stehen neben der vorverlegten Begegnung des 31. Spieltags auch Wetzlar gegen Gummersbach und Ludwigshafen gegen Melsungen als Einzelspiele und in der Sky Konferenz zur Verfügung. Moderatorin Katharina Kleinfeldt begrüßt die Zuschauer ab 18.30 Uhr.

Komplettiert wird der 29. Spieltag am Sonntag. Zunächst steht das "Topspiel am Sonntag" zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg auf dem Programm, ab 15.25 Uhr führt Moderator Gregor Teicher dann durch die vier Begegnungen des Nachmittags, die ebenfalls in der Konferenz als auch einzeln übertragen werden.

Die EHF Champions League und die DKB Handball-Bundesliga live bei Sky:

Mittwoch:

17.15 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 1 HD

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: Bergischer HC - Füchse Berlin live auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: HSG Wetzlar - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - MT Melsungen live auf Sky Sport 4 HD

Samstag:

17.15 Uhr: KC Veszprém - SG Flensburg - Handewitt live auf Sky Sport 1 HD

20.15 Uhr: HC Erlangen - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1 HD

15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

15.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 2 HD

15.55 Uhr: TSV GWD Minden - Füchse Berlin live auf Sky Sport 5 HD

15.55 Uhr: Bergischer HC - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 6 HD

15.55 Uhr: TBV Lemgo Lippe - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 7 HD

