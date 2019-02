Sky Deutschland

The Power of Adressable TV: Sky Media startet Sky AdSmart

- Sky AdSmart ermöglicht eine kundenindividuelle Zielgruppensegmentierung von Sky Haushalten zur präzisen Aussteuerung von Werbespots - Thomas Deissenberger, Sky Media: "Mit unserer Addressable-TV-Lösung Sky AdSmart bauen wir unser Multiplattform-Werbe-Setting konsequent aus und bieten eine hochqualitative Technologie zur präzisen Ansprache kundenindividueller Zielgruppen." Unterföhring, 28. Februar 2019 - Unter dem Slogan "The Power of Adressable TV" startete Sky Media vor kurzem Sky AdSmart. Diese neue Technologie auf der Basis faktischer Daten ermöglicht die zielgerichtete, individuelle Ausspielung von Werbespots an den Sky Zuseher. Das Sky AdSmart Zielgruppen-Targeting ist auf dem Big Screen und mobilen Endgeräten über Sky Go und On Demand verfügbar. Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit unserer Adressable-TV-Lösung Sky AdSmart bauen wir unser Multiplattform-Werbe-Setting konsequent aus und bieten eine hochqualitative Technologie zur präzisen Ansprache einer kundenindividuellen Zielgruppe. Die Kombination aus hochwertigen Daten, einem gezielten Targeting und einem Premium-Umfeld finden Werbekunden in Deutschland dabei so nur bei Sky." Sky AdSmart: Sky AdSmart ermöglicht eine kundenindividuelle Zielgruppensegmentierung von Sky Haushalten zur präzisen Aussteuerung von Werbespots. Dabei bietet Sky Media Werbekunden zahlreiche Attribute (Geostruktur, Sozio-Demografie, Psychografisch, Mobilität, Wohnsituation, Interessen) zur Erstellung der eigenen, kundenindividuellen Zielgruppensegmentierung. Darüber hinaus können Werbetreibende neun vordefinierte Standardsegmente wie beispielsweise "Techies", "Familien" oder "Smart Shopper" wählen. Details zu Sky AdSmart: - Hochwertige Daten: Echte, faktische Daten zum Abonnenten werden angereichert mit Daten von Acxiom - Gezieltes Targeting: Präzise Aussteuerung von Werbespots im definierten Zielgruppensegment - über alle Screens hinweg - Premium-Umfeld: Sky AdSmart Kampagnen laufen ohne Einschränkungen in allen hochwertigen Sky Programmumfeldern und garantieren damit Brand Safety, der geschützte Login-Bereich schützt vor AdFraud Über Sky Media: Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 39 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des Abrufdiensts On Demand sowie der Onlineplattform skysport.de und sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

