Bayern gegen Besiktas und Chelsea gegen Barcelona am Dienstagabend live bei Sky - das Rückspiel von RB Leipzig gegen Neapel am Donnerstag exklusiv

- Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 19.00 Uhr alle vier Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live als Einzelspiele und in der exklusiven Original Sky Konferenz

- Lothar Matthäus, Thorsten Fink und Erdal Keser am Dienstag, Ewald Lienen, Thomas Berthold und Nicola Cortese am Mittwoch Gäste im Studio

- Ab 18.30 Uhr überträgt Sky am Donnerstag Leipzig - Neapel live und exklusiv, im Anschluss überträgt Sky auch Bergamo - BVB live

- Die Partie Leipzig - Neapel wird zusätzlich auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD übertragen

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Am Dienstagabend greift auch der FC Bayern wieder in das internationale Geschehen ein. Im Heimspiel gegen Besiktas Istanbul will der deutsche Rekordmeister den ersten Schritt in Richtung Finale in Kiew machen. Der türkische Meister konnte in der Gruppenphase den FC Porto, RB Leipzig und die AS Monaco hinter sich lassen.

Sky berichtet ab 19.00 Uhr live. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus, Austria-Wien-Trainer Thorsten Fink und Erdal Keser, ehemaliger Bundesliga-Profi und türkischer Nationalspieler, im Studio. Neben der Partie des FC Bayern steht am Dienstag auch die parallel stattfindende Begegnung zwischen dem FC Chelsea und dem FC Barcelona im Fokus, die Sky live und exklusiv überträgt.

Ebenfalls ab 19.00 Uhr berichtet Sky am Mittwoch live und exklusiv aus der Königsklasse. FC Sevilla - Machnester United und Schachtar Donezk - AS Rom lauten dann die Paarungen. Neben Sky Experte Ewald Lienen sind Thomas Berthold und Nicola Cortese bei Moderatorin Jessica Kastrop zu Gast. Sky überträgt in dieser Woche alle vier Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live, drei davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Alle Partien bietet Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz an.

RB Leipzig - SSC Neapel live und exklusiv bei Sky, auch in Ultra HD

Am Donnerstagabend steht dann RB Leipzig vor dem Erreichen des Achtelfinals in der UEFA Europa League. Nach dem 3:1-Sieg beim italienischen Tabellenführer aus Neapel wollen die Sachsen das Weiterkommen vor heimischem Publikum perfekt machen. Sky überträgt das Rückspiel am Donnerstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Zusätzlich zur gewohnten Übertragung können Sky Kunden die Partie auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD erleben. Ausführliche Informationen zum Empfang des Kanals sind unter sky.de/uhd abrufbar.

Im Anschluss daran überträgt Sky ab 21.00 Uhr auch das Rückspiel des BVB bei Atalanta Bergamo live, in dem die Dortmunder den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen wollen. Beide Begegnungen stehen Sky Kunden wahlweise als Einzelspiele oder im Rahmen der Konferenz zur Verfügung.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag:

19.00 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: FC Bayern München - Besiktas Istanbul auf Sky Sport 3 HD

20.30 Uhr: FC Chelsea - FC Barcelona *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD

Mittwoch:

19.00 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: FC Sevilla - Manchester United *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD

20.30 Uhr: Schachtar Donezk - AS Rom *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD

Die UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: RB Leipzig - SSC Neapel *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD und Sky Sport UHD

21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3 HD

