RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Sonntag zu Gast bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk"

Fußballfans dürfen sich auch an diesem Wochenende auf intensive Diskussionen rund um das aktuelle Fußballgeschehen freuen.

Den Auftakt macht Jörg Wontorra am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Zu Gast bei "Wontorra - der Fußball-Talk" ist dieses Mal Oliver Mintzlaff. Der Geschäftsführer von RB Leipzig ist einer der Hauptverantwortlichen hinter dem Erfolg der Sachsen. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung war das erstmalige Erreichen der UEFA Champions League in dieser Saison. Nach der Winterpause geht es für RB in der UEFA Europa League weiter.

Darüber hinaus ist Lutz Michael Fröhlich zu Gast. Der Schiedsrichter-Chef des DFB ist seit November, als er die Nachfolge Hellmut Krugs als Projektleiter Video-Assistent antrat, der neue Hauptverantwortliche für das Thema, das im Laufe der Hinrunde für viel Diskussionsstoff sorgte.

Die weiteren Gäste sind unter anderem Lars Wallrodt, Fußballchef der Welt, und Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.

Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.de wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.

"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Montagabend

Am Montagabend um 22.30 Uhr rundet Patrick Wasserziehr das zurückliegende Bundesliga-Wochenende ab. In "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" sind dieses Mal unter anderem die Sky Experten Lothar Matthäus und Ewald Lienen im Einsatz. Außerdem ist ARD-Reporter Jürgen Bergener zu Gast.

Hauptthema ist dann das größtenteils enttäuschende Abschneiden der deutschen Vereine in den internationalen Wettbewerben und die Gründe dafür. Außerdem wird die Runde auf die am Montagmittag stattfindende Auslosung in Nyon zurückblicken (ab 11.30 Uhr auf Sky Sport News HD) und den nächsten Gegner des FC Bayern in der UEFA Champions League sowie von Borussia Dortmund und RB Leipzig in der UEFA Europa League analysieren.

"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg (ab 20.15 Uhr) um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

