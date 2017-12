Spitzenspiele in der DKB Handball-Bundesliga am Sonntag live bei Sky: Berlin gegen Melsungen am Mittag, Flensburg gegen Kiel im Anschluss

Unterföhring (ots) -

- Insgesamt zehn Partien aus der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag

- "Kretzschmar - der Handball-Talk" am Sonntag ab 17.00 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Der 16. Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga könnte entweder für mehr Klarheit an der Tabellenspitze sorgen oder die Kontrahenten noch enger zusammenrücken lassen.

Insbesondere der Sonntag, an dem sechs ersten acht der Tabelle im Einsatz sind, verspricht beste Handball-Unterhaltung. Ab 12.00 Uhr berichtet Sky zunächst von fünf Begegnungen live, wahlweise als Einzelspiele oder in der von Gregor Teicher moderierten Konferenz. Im Spitzenspiel des Mittags empfängt der Tabellenzweite Füchse Berlin den fünftplatzierten MT Melsungen.

Im Anschluss daran kommt es zu einer erneuten Auflage des Nordderbys zwischen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. In den beiden Duellen in der Gruppenphase der EHF Champions League konnte der Rekordmeister mit einem Unentschieden und einem Auswärtserfolg in Flensburg die Oberhand behalten. In der Bundesliga benötigt der THW einen erneuten Sieg gegen den Rivalen, wenn er nochmal ins Meisterschaftsrennen eingreifen will. Jens Westen und Sky Experte Henning Fritz berichten ab 14.30 Uhr aus der Flens-Arena. Kommentiert wird das "Topspiel am Sonntag" von Markus Götz und Martin Schwalb.

Nach Spielende wird der Spieltag ab 17.00 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD mit "Kretzschmar - der Handball-Talk" abgerundet.

Vier Partien bereits am Donnerstag und Samstag

Bereits am Donnerstag und Sonntag stehen vier weiteren Begegnungen auf dem Programm. Moderatorin Christina Rann begrüßt die Zuschauer am Donnerstag um 18.30 Uhr zu den Begegnungen Minden gegen Hannover-Burgdorf, Gummersbach gegen Magdeburg und Rhein-Neckar Löwen gegen Stuttgart, einem Nachholspiel vom 2. Spieltag.

Am Samstag um 20.15 Uhr ist es ebenfalls Christina Rann, die sich live vom Kellerduell zwischen den beiden Aufsteigern aus Hüttenberg und Lübbecke meldet.

Highlights der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend auf Sky Sport News HD

Komplettiert und zusammengefasst wird der 16. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Das HBL-Magazin von 21.30 bis 22.15 Uhr informiert Handballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.

Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

18.30 Uhr: TSV GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr Rhein-Neckar Löwen - TVB 1898 Stuttgart (Nachholspiel 2. Spieltag, live auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: VfL Gummersbach - SC Magdeburg live auf Sky Sport 5 HD

Samstag:

20.15 Uhr: TV Hüttenberg - TuS N-Lübbecke live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

12.00 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

12.00 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 2 HD

12.00 Uhr: Füchse Berlin - MT Melsungen auf Sky Sport 8 HD

12.00 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 9 HD

12.00 Uhr: Frisch AUF! Göppingen - HC Erlangen auf Sky Sport 10 HD

12.00 Uhr: TBV Lemgo - HSG Wetzlar auf Sky Sport 11 HD

14.30 Uhr SC Flensburg-Handewitt - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HD

17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live aus Flensburg auf Sky Sport News HD

21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell