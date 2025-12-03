ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Einladung Pressefrühstück: Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen

Berlin (ots)

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe lädt zum Pressefrühstück ein, am

11. Dezember 2025, um 9:30 Uhr

in das Einstein Unter den Linden,

Unter den Linden 42, 10117 Berlin-Mitte (Raum Einstein-Esszimmer)

Die Bauwirtschaft in Deutschland steht vor einer entscheidenden Wegmarke: vier Jahre reale Umsatzrückgänge in Folge, ein Wohnungsbau im Dauerkrisenmodus - und gleichzeitig die Chance auf eine Modernisierungsoffensive durch das Infrastruktur-Sondervermögen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns über die aktuelle Lage und die Zukunft der Branche zu sprechen.

Im exklusiven Pressegespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer Branchenumfrage sowie unsere Umsatzprognose für 2026. Im Fokus stehen diese Themen:

Sondervermögen oder Verschiebebahnhof?

Das Sondervermögen ist eine historische Chance. Doch kommen Infrastrukturaufträge auch an den Markt oder versickert das Geld woanders? Wie kann sichergestellt werden, dass auch in Zukunft noch Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen herrscht?

Standort Deutschland

Hohe Steuern, Abgaben, Bürokratie und Planungsunsicherheit: Was muss sich ändern, damit Unternehmen handlungsfähig bleiben und investieren können?

Wohnungsbau: Kommt die Trendwende?

Erste Lichtblicke im Wohnungsbau! Schaffen es die Baugenehmigungen aus dem Tief? Bringen Bau-Turbo und Gebäudetyp E die Wende?

Baukonjunktur

Wie war das Baujahr 2025? Was bringt 2026? Droht das fünfte Verlustjahr in Folge? Welche Konsequenzen hat die Entwicklung für Aufträge, Investitionen und Arbeitsplätze und wo zeigen sich echte Chancen?

Diese und weitere Fragen möchten wir gerne mit Ihnen diskutieren. Ihre Gesprächspartner sind:

Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe und Geschäftsführer RAAB Baugesellschaft

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Bitte melden Sie sich per Mail an presse@zdb.de formlos an. Wir freuen uns auf Sie.

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell