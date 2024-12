ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Einladung Pressefrühstück: Krisenbewältigung im Fokus. Neustart Baupolitik - Ergebnisse und Forderungen der Bauwirtschaft

Berlin (ots)

Wir laden herzlich zum Pressefrühstück des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe ein, am

6. Dezember 2024, um 9:30 Uhr

in das Einstein Unter den Linden,

Unter den Linden 42, 10117 Berlin-Mitte (Raum Einstein-Esszimmer)

Krisenbewältigung im Fokus: Neustart Baupolitik - Ergebnisse und Forderungen der Bauwirtschaft

Lassen Sie uns über die Zukunft der Bauwirtschaft in Deutschland reden. In unserem Pressegespräch präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer aktuellen Branchenumfrage des baugewerblichen Mittelstands sowie die Umsatzprognose für 2024/2025. Angesichts der anhaltenden Wohnungsbaukrise, dem Scheitern der Regierung und der drohenden haushaltslosen Durststrecke stehen brennende Fragen im Fokus:

Wie dramatisch ist die Lage im Wohnungsbau?

Was ist das Fazit der letzten Wohnungsbau-Bündnistagung im Bauministerium vom 5.12.2024?

Wie blickt die Branche auf die Wohnungsgipfel der vergangenen Jahre?

Was bedeutet die aktuelle Haushaltslage für die Sanierung und den Ausbau der Infrastruktur?

Welche Perspektiven gibt es für Wirtschaftsbau und öffentliche Bauprojekte?

Was braucht es, um den Wohnungsbau endlich wieder anzukurbeln?

Wie wirkt sich die Krise auf Arbeitsplätze und den Mittelstand in der Baubranche aus?

Welche politischen Maßnahmen sind jetzt unverzichtbar?

Diese und weitere Fragen möchten wir gerne mit Ihnen bei unserem Pressefrühstück diskutieren.

Ihre Gesprächspartner sind:

Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe und Geschäftsführer RAAB Baugesellschaft

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Bitte melden Sie sich per Mail an presse@zdb.de formlos an. Wir freuen uns auf Sie.

