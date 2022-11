ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Baugewerbe: Maurer Pierre Holze ist Weltmeister bei der WorldSkills 2022

Mit den Wettbewerben der Maurer und der Beton- und Stahlbetonbauer endeten heute in Salzburg die WorldSkills 2022 Special Edition.

Der 23jährige Pierre Holze aus Berlin erkämpfte sich die Goldmedaille im Wettbewerb der Maurer. Er holte damit den Weltmeistertitel für das das Deutsche Baugewerbe; der letzte Titel liegt 43 Jahre zurück.

Holze hatte in den vergangenen vier Jahren fast 50 Wochen auf dieses eine Ereignis hin trainiert. "Den Titel kann mir keiner mehr nehmen," so der überglückliche Maurer aus Berlin. Im vergangenen Jahr war er bei der EuroSkills 2021 in Graz bereits Fünfter geworden.

Holze musste an den drei Wettbewerbstagen drei Module mauern. Modul 1 stellt die Buchstaben AT für Austria mit einer Maurerkelle dar; hier lag die Schwierigkeit in den verschiedenen Ebenen und Schrägschichten, in den Fluchten und Maßen sowie in der Ebenmäßigkeit der verputzten Fläche. Modul 2 war das Logo des österreichischen Fußballverbands; hier waren es vor allem die verschiedenartigen, breiten Fugen und der dunkle Mörtel, die notwendig waren, um den Adler darzustellen, die Holze vor große Herausforderungen stellten. Im dritten Modul ist die Jahreszahl 2022 dreidimensional mit verschiedenen Schrägschnitten zu sehen. Allen drei Modulen war der hohe Schwierigkeitsgrad der Aufgabe verbunden mit höchster Genauigkeit in den Maßen und die dafür zur Verfügung stehende knapp bemessene Zeit gemeinsam.

Holze wurde von Maurermeister Jannes Wulfes trainiert. Wulfes ist angestellt bei Dammeyer Bauunternehmen GmbH und Co. KG in Harsum und war selbst Teilnehmer an der EuroSkills 2016 sowie an der WorldSkills 2017, wo er einen hervorragenden 5. Platz erreichte. Wulfes war als Experte und Mitglied der internationalen Jury in Salzburg dabei.

Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Reinhard Quast, gratulierte dem jungen Maurer zu seinem Erfolg: "Bei der WorldSkills sind Deutschlands beste junge Gesellen am Start. Pierre Holze hat großartig gekämpft und alles gegeben. Dafür zollen wir ihm höchsten Respekt. Er und die übrigen Mitglieder des Nationalteams Deutsches Baugewerbe sind ein hervorragendes Aushängeschild für unsere Branche und zeigen, wie weit man es mit einer guten Ausbildung, einer starken Leistung und entsprechendem Engagement bringen kann."

Rund 80 Prozent der Lehrlinge werden in den baugewerblichen Betrieben ausgebildet. Tendenz steigend: Anfang 2022 absolvierten gegenüber dem Vorjahr 2,7 Prozent mehr junge Menschen eine Ausbildung in einem Bauberuf - eine wichtige Entwicklung angesichts der Fachkräftesituation in der Branche.

WorldSkills 2022:

Die WorldSkills fand in diesem Jahr als Special Edition statt. Ursprünglich sollte die Weltmeisterschaft der Berufe in der chinesischen Metropole Shanghai stattfinden. Aufgrund der restriktiven Corona-Politik Chinas musste Shanghai zurückziehen. Die diesjährigen internationalen Berufswettbewerbe fanden deshalb unter dem Titel "WorldSkills Competition 2022 Special Edition" (WSC2022SE) in 15 Ländern statt. Über 1.100 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 57 Ländern und Regionen nahmen in 61 Wettkampfdisziplinen teil.

Leistungsstarke Partner: Die Sponsoren des Nationalteams

Die Teilnahme des Teams bei den internationalen Wettbewerben ist nur mit der großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Danke an die Adolf Würth GmbH & Co. KG, an BRZ Deutschland GmbH, Collomix GmbH, Nevaris Bausoftware GmbH, die Sievert GmbH & Co. KG, an STABILA Messgeräte, an die VHV Versicherungen sowie die Zertifizierung Bau GmbH.

