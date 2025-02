Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Heidrick & Struggles geht Partnerschaft mit Chiefs Group ein, um High-End-On-Demand-Lösungen in Brasilien schneller bereitzustellen

Chicago (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft bietet skalierbare Leadership-Lösungen, um der steigenden Nachfrage in Lateinamerika gerecht zu werden

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Leadership-Beratung und On-Demand-Talentlösungen, gab heute eine Partnerschaft mit der Chiefs Group bekannt, um Unternehmen in Brasilien und ganz Lateinamerika mit den Führungskräften zusammenzubringen, die sie zur Bewältigung ihrer dringendsten geschäftlichen Herausforderungen benötigen. Die Partnerschaft bringt die umfassende Erfahrung von Heidrick & Struggles im Bereich On-Demand und die vielfältige Datenbank der Chiefs Group mit mehr als 1.200 Führungskräften zusammen, um bessere Leadership-Ergebnisse in der Region zu erzielen.

„Die dynamische Landschaft in Lateinamerika erfordert nicht nur innovative Strategien, sondern auch ein ganz neues Kaliber von Führungskräften", sagte Sunny Ackerman, Global Managing Partner, On-Demand Talent. „Die Chiefs Group verfügt über ein tiefes Verständnis des lokalen Marktes und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung Business Leadership. Unsere Partnerschaft versetzt uns in eine einzigartige Position, um auf neue Kundenbedürfnisse schnell zu reagieren und die Führungskompetenzen zu stärken, um transformatives, nachhaltiges Wachstum für brasilianische und lateinamerikanische Unternehmen zu schaffen."

Seit 2020 fungiert die Chiefs Group als Open Talent Economy-Plattform, die C-Level- und Senior-Führungskräfte mit On-Demand-Aufträgen in verschiedenen Branchen und Funktionen verbindet. Mit einem erfahrenen Führungsteam und einem Fokus auf strategische Schlüsselpositionen in den Bereichen Finanzen, Personal und Recht wird die Chiefs Group in Zusammenarbeit mit Heidrick & Struggles Kunden dabei unterstützen, ihre Führungsfähigkeiten zu verbessern, Agilität zu fördern und die Transformation zu beschleunigen, um letztlich die Performance zu steigern.

„In Brasilien und ganz Lateinamerika gibt es ein enormes Potenzial und viele Möglichkeiten, da sich die Märkte weiterhin schnell entwickeln. Heidrick & Struggles ist weiterhin bestrebt, seine Präsenz auf dem lateinamerikanischen Markt auszubauen, und wir freuen uns, unsere On-Demand-Kapazitäten und Talentlösungen für lokale Unternehmen und Führungskräfte zu erweitern", sagte Paulo Mendes, Partner von Heidrick & Struggles und Regional Leader, Latin America.

bwilson@heidrick.com

