Heidrick & Struggles mit neuen Beratern

München / Frankfurt (ots)

Dr. Jonas Pollex (34) verstärkt seit 1. September als Principal das deutsche Team der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII). Herr Pollex ist als Mitglied der Industrial Practice vom Münchner Büro aus tätig. Er arbeitete zuvor mehrere Jahre als Management-Berater bei Bain & Company, wo er weltweit Klienten in den Bereichen Technology, Manufacturing, Private Equity und Financial Services unterstützte. Jan Pollex studierte in England PPE (Philosophy, Politics, Economics) und promovierte an der University of Oxford in Geschichte.

Er wird bei Heidrick & Struggles vornehmlich die Schwerpunkte Industrial Technology und Energy bearbeiten.

Vor kurzem ist auch Jan Plambeck (41) zu Heidrick & Struggles gestoßen. Als Principal der globalen Consumer Markets Practice arbeitet Herr Plambeck vom Frankfurter Büro aus.

Jan Plambeck hat umfassende Erfahrung im internationalen Handel gesammelt. Er war mehrere Jahre COO des Lebensmittelhändlers Kaufland, einem Unternehmen der Schwarz Gruppe mit mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz. In dieser Zeit verantwortete er weltweit unter anderem die Bereiche Verkaufsorganisation, Supply Chain, Immobilien und Produktion. Zuvor war Herr Plambeck als Chief Strategy Officer für die Transformation und Neuausrichtung des Unternehmens verantwortlich. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in Bamberg begann Jan Plambeck seine berufliche Karriere als Management-Berater im Bereich Handel bei Porsche Consulting.

Als Berater der Consumer Markets Practice bringt Herr Plambeck bei Heidrick & Struggles seine umfassenden Retail-Kenntnisse bei der Besetzung von Top-Führungspositionen ein.

Dr. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Ich freue mich sehr über unsere neuen Teammitglieder. Wir stellen uns damit noch breiter auf und verjüngen unseren Kreis an Beratern. Mit Jan Plambeck und Jonas Pollex beschleunigen wir nochmals unseren eingeschlagenen Wachstumskurs und können unsere Wettbewerbsposition im obersten Segment des deutschen Markts für Executive Search weiter verbessern."

