PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG

KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung

PMG Presse-Monitor & VG WORT geben Rechtssicherheit

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Innovation und Rechtssicherheit für Kommunikationsabteilungen: Die KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung der PMG ermöglicht zahlreiche KI-gestützte Handlungen wie Zusammenfassungen, Übersetzungen oder Indexierungen.

Für PR- und Kommunikationsprofis vereinfacht die KI-Lizenz die tägliche Praxis radikal, denn sie stellt die Bearbeitung von Pressespiegeln auf rechtssichere Beine. Einzige Voraussetzung ist ein bestehender Pressespiegel-Vertrag mit der PMG.

"Anwendungen der Künstlichen Intelligenz ermöglichen enorme Effizienzgewinne bei der Erstellung von Pressespiegeln. Dank der KI-Lizenz können Kommunikationsabteilungen diese Nutzungen nun auch rechtlich einwandfrei absichern", erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Wir bieten einen verlässlichen Rahmen im Zusammenspiel mit den Rechteinhabern und ermöglichen compliance-gerechtes Arbeiten auf einfachstem Wege."

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Verwertungsgesellschaft (VG) WORT sind auch die Interessen der Journalistinnen und Journalisten vertreten, wie Dr. Robert Staats, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, betont: "Die neue Lizenz bündelt die Rechte von Autorinnen, Autoren und Verlagen in einer Hand. Das macht das Besondere des Angebots aus."

Als Vorsitzende der Gesellschaftervertretung der PMG ergänzt Olivera Kipcic, Leiterin Frankfurter Allgemeine Archiv und Rights Management: "Wir begrüßen und unterstützen das erweiterte Angebot der PMG. Es steht für Fairness, Transparenz und eine partnerschaftliche Lösung, von der sowohl Urheber und Rechteinhaber als auch PMG-Kunden profitieren, die journalistisch-redaktionelle Inhalte für innovative KI-Anwendungen nutzen."

Mehr Informationen zur KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung unter: https://www.pressemonitor.de/ki-lizenz-pressespiegelerstellung/

Hintergrund: Grundlage der KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung ist das Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Das Urheberrecht räumt Journalisten exklusive Rechte ein, über die Nutzung ihrer Werke zu entscheiden. In der Regel räumen diese Urheber den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen umfassende Nutzungsrechte an ihren Arbeiten ein. Insofern muss, wer Presseinhalte nutzt, bei den Verlagen eine Erlaubnis bzw. Lizenz einholen.

Für die Erstellung und Verbreitung digitaler Pressespiegel hat die große Mehrzahl der deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage die PMG seit dem Jahr 2001 beauftragt, ihren Kunden entsprechende Nutzungsrechte einzuräumen. Gleichzeitig kooperieren PMG und VG WORT auch in diesem Bereich seit vielen Jahren.

Mit der KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung erweitert die PMG nun das Angebot der Nutzungsrechte, um die durch KI ermöglichten Anwendungsfälle rechtlich absichern und vergüten zu können.

Unabhängig von der KI-Lizenz der PMG können Urheber und Verlage auch weiterhin selbst Nutzungsrechte für KI-gestützte Handlungen an Dritte vergeben oder einer Nutzung ihrer Rechte widersprechen.

Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG

Die PMG Presse-Monitor ist einer der führenden Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im deutschsprachigen Raum. Mit umfassendem Relaunch im Frühjahr 2025 startet die PMG den neu entwickelten PMG MediaHub. Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000 digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.

Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.

2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden. Die PMG bietet Publishern nun maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.

Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023 das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht damit zu gestalten.

Original-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell