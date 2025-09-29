PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG

Neuer Chief Operating Officer bei X- CAGO: Christian Martin nimmt strategisches Wachstum und Innovationen in den Fokus

Bild-Infos

Download

Roermond, Niederlande (ots)

Christian Martin ist neuer Chief Operating Officer bei X-CAGO, dem niederländischen Software-Spezialisten für Daten- und Content-Konvertierung.

Christian Martin ist in diesem Monat ins Unternehmen eingetreten. Mit über 20 Jahren Führungserfahrung in strategischer und operativer Planung sowie der Entwicklung innovativer und digitaler Geschäftsmodelle und dem Aufbau leistungsstarker interdisziplinärer Teams bringt Christian Martin umfangreiches Expertenwissen in die Organisation mit ein.

Vor seinem Wechsel zu X-CAGO war Christian Martin mehr als 14 Jahre in leitenden Positionen bei der Handelsblatt Media Group tätig. Dort spielte er eine zentrale Rolle in den Bereichen Business Development und Operations sowie der digitalen Transformation. Seine Erfolge bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Wachstumsfelder und der Begleitung von Unternehmen durch komplexe Veränderungsprozesse bilden eine wichtige Grundlage für die nächste Expansionsphase von X-CAGO.

"Wir freuen uns sehr, Christian Martin bei uns willkommen zu heißen. Seine Erfahrung eröffnet uns neue Perspektiven. Gemeinsam wollen wir unser Team weiter stärken und die Zukunft von X-CAGO aktiv gestalten", sagt Ingo Kästner, CEO von X-CAGO.

Als COO wird Christian Martin den täglichen Betrieb verantworten und die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten, mit besonderem Schwerpunkt auf operativer Exzellenz, skalierbarem Wachstum und funktionsübergreifender Zusammenarbeit.

Britt Nollé, Vertriebsleiterin bei X-CAGO, ergänzt: "Sein tiefes Branchenwissen und seine Erfahrung mit interdisziplinären Teams werden entscheidend dazu beitragen, neue Potenziale für X-CAGO zu erschließen. Mit der Unterstützung von Christian Martin freuen wir uns auf ein spannendes neues Kapitel voller Innovation und Entwicklung, das unser Team weiter stärkt und den Mehrwert für unsere Kunden weiter erhöht".

Über X-CAGO

X-CAGO ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Konvertierung, Archivierung und Content-Transformation, der Verlagen dabei hilft, den Wert ihrer Daten und Publikationen zu erschließen. Mit einem Fokus auf Innovation und kundenorientierte Lösungen liefert X-CAGO Technologien, die Verlagen, eKiosk-, App-Anbietern und MMOs ermöglichen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Original-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell