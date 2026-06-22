Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.

Delegationsreise nach Japan und China

Deutsche Geflügelwirtschaft sieht deutliche Fortschritte beim Marktzugang

Berlin (ots)

Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) bewertet die Delegationsreise von Bundesminister Alois Rainer nach Japan und China als wichtigen Schritt zur Stärkung der Exportperspektiven in zentrale asiatische Märkte.

ZDG-Geschäftsführer Wolfgang Schleicher erklärt dazu: "Aus Sicht der Geflügelwirtschaft war das Team Germany, bestehend aus Bundesminister Alois Rainer, der Fachebene des Ministeriums sowie den Vertreterinnen und Vertretern der Botschaften und der Wirtschaft, sowohl in Japan als auch in China stark und erfolgreich."

Fortschritte in Japan: Anerkennung der EU-Regionalisierung bestätigt

Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse der Gespräche in Japan. "Japan bestätigt in den Beratungen die Anerkennung der EU-Regionalisierung bei Hochpathogener Aviärer Influenza (HPAI). Exporte aus nicht betroffenen Regionen sind daher grundsätzlich möglich", so Wolfgang Schleicher. Diese Entwicklung ist aus Sicht der Branche ein entscheidender Schritt hin zu mehr Planungssicherheit und zur Reduzierung handelshemmender Auswirkungen im Seuchenfall. "Jetzt geht es darum, die nötigen Protokolle und Zertifikate zu Ende zu verhandeln und zu unterzeichnen."

China: Marktzugang so weit wie nie zuvor

Auch die Ergebnisse der Gespräche in China bewertet die deutsche Geflügelwirtschaft positiv. "Wir waren mit Blick auf eine Marktöffnung Chinas für deutsche Geflügelerzeugnisse wie Zuchttiere, Genetik und Geflügelfleisch noch nie so weit wie jetzt", betont der ZDG-Geschäftsführer. Gleichzeitig bleibt der Prozess anspruchsvoll und erfordert langfristiges Engagement. "Die Marktöffnung Chinas ist kein Sprint auf kurzer Strecke, sondern ein Langstreckenlauf. Bundesminister Alois Rainer hat eindrucksvoll gezeigt, dass er die politische Langstrecke beherrscht und die nötige Ausdauer mitbringt, um den chinesischen Markt nachhaltig zu erschließen." Schleicher mahnt jedoch auch an, dass "zum Gelingen der Marktöffnung ebenso erforderlich ist, dass China die Verhandlungen mit vergleichbarer Priorität vorantreibt, wie die deutsche Seite."

Dank an Team Germany

Abschließend würdigt der ZDG-Geschäftsführer stellvertretend für die insgesamt vier Vertreter der Geflügelbranche die geschlossene und professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten. "Unser Dank gilt Bundesminister Alois Rainer und dem gesamten Team Germany. Aus unserer Sicht ist dieses Team in der Lage, für die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft im Export in Drittländer das bestmögliche herauszuholen", schließt Wolfgang Schleicher sein Resümee der Delegationsreise.

Über den ZDG

Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG) vertritt als berufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschen Geflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichen sowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Insgesamt spricht der ZDG für rund 8.000 Mitglieder aus den angeschlossenen Bundes- und Landesverbänden.

Original-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell